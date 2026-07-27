大阪市高速電気軌道(Osaka Metro)と近畿日本鉄道は27日、相互直通運転開始40周年を記念し、「Osaka Metro×近鉄貸切列車乗車体験＆撮影会ツアー」を10月3・4日に開催すると発表した。両社の車両を貸切列車として使用し、検車場および車庫で撮影会を実施する。

ツアー初日の10月3日は、近鉄けいはんな線の車両7000系を使用し、生駒駅を11時7分に出発。夢洲駅を経由し、大阪市高速電気軌道(Osaka Metro)の森之宮検車場へ向かう。検車場を車窓から見学した後、7000系(近鉄)と400系(Osaka Metro)撮影会を実施。阿波座駅経由で生駒駅へ戻り、到着は16時25分を予定している。

10月4日は中央線(Osaka Metro)の車両400系を使用し、森ノ宮駅を12時18分に出発。学研奈良登美ヶ丘駅を経由して近鉄登美ヶ丘車庫へ向かい、400系(Osaka Metro)と7000系(近鉄)を撮影する。その後、新石切駅を経由し、東生駒車庫を車窓から見学。森ノ宮駅に18時4分に到着する予定。両日とも車内で「駅弁のあら竹」(三重県松阪市)の弁当を提供する。

募集人数は各日120人、最少催行人数は80人。検車場や車庫内に立ち入るため、乳幼児は参加できない。18歳未満は18歳以上の同行者が必要となる。旅行代金は中学生以上2万円・小学生1万5,000円(行程内の運賃、弁当代、参加記念品代、イベント料などを含む)。申込みは近鉄旅の予約センターのウェブサイトで7月29日11時から受け付ける。

開催日に合わせ、記念コラボグッズの特別販売会も行う。3連アクリルキーホルダー(1,200円)、クリアファイル(500円)、ミニミニ方向幕(側面表示、3,800円)、アクリルスタンド(1,600円)の販売を予定しており、10月3日は生駒駅改札外、10月4日は森ノ宮駅改札外で実施する。その他、9月末頃から中央線(Osaka Metro)・けいはんな線(近鉄)を走る定期列車各3編成に記念ヘッドマークを掲出(期間は2027年3月末頃まで)するとしている。