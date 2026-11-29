11月29日に31歳の誕生日を迎えた俳優・菅井友香。30歳を目前にした2025年7月掲載のインタビューでは、自身が世間から抱かれているイメージについて意外な本音を明かすとともに、これからの俳優人生への思いを語っていた。

欅坂46・櫻坂46のキャプテンとして過ごした日々、幼い頃から親しんできた乗馬、バラエティ番組のMC、そして自身のイメージとは異なる役柄への挑戦。マイナビニュース・エンタメチャンネルのお試し企画「日曜トライアル」。今回は菅井の誕生日にあわせ、過去の取材で本人が語った言葉から、その魅力と仕事への向き合い方を振り返る。

「お嬢様」というイメージに対する意外な本音

1995年11月29日生まれの菅井友香。2015年に欅坂46(現・櫻坂46)の1期生として加入し、2017年1月から初代キャプテンを務めた。2022年11月にグループを卒業してからは、俳優やMCとして活動の幅を広げている。

30歳を迎える前には、カンテレ・フジテレビのドラマ『ロンダリング』に出演する菅井にインタビューを実施した(2025年7月掲載)。同作で演じたのは、不動産会社の社員・蒼沢夏凜。仕事では完璧な作り笑顔を見せるものの、藤原丈一郎(なにわ男子)演じる主人公・緋山鋭介には冷たく接する女性だ。夏凜が抱える特殊能力と、それゆえに経験してきた苦労を想像しながら役作りに取り組んだ。

「自分を守るためにクールに生きていくしかなかったのかなと」

実際には見えていない霊の存在を示すモヤをどう表現するのか、監督とイメージをすり合わせながら撮影に臨んでいた。そんな菅井に、作品のタイトルにちなんで、自身が今“ロンダリング”したいことを聞いてみると、挙げたのは自分に対する世間のイメージだった。

バラエティ番組などで“お嬢様”として紹介されることに感謝する一方、そのイメージによって共演者が遠慮してしまうのではないかと心配になることもあった。

「どんどんイジっていただいていいんです!」

自身の中にある“じゃじゃ馬”な部分も、様々な仕事を通して見せていきたいと考えていた。

映画『女神降臨』でのヒール役や、ドラマ『チェイサーゲームW』シリーズでの愛憎劇など、自身のイメージとは異なる役柄にも挑戦してきた。

「そういう役に出会えることが、すごくうれしいんです。普段の自分だったら、なかなか選ばない言葉とか行動を演じるのが楽しくて」

芝居を通して、自分自身も知らなかった一面を発見できることに喜びを感じている。

欅坂46時代に苦労した振り付けも、俳優業の力に

同年7月17日、神宮球場で開催されたプロ野球・ヤクルト対巨人戦のファーストピッチセレモニーに登場。6年ぶりの始球式を終えた後のインタビューでは、幼い頃から続けてきた乗馬が芝居にも生きていることを明かした。

「乗馬は、本当に複雑で予期せぬ動きに対応しなければいけないので、全身の筋肉が鍛えられるんです。習わせてもらって、良かったなと思います」

『ロンダリング』のアクションシーンでも、木村淳監督から体の軸がブレないことを評価されたという。また、欅坂46時代に身につけた身体表現についても言及した。

「欅坂46ではキックしたりパンチしたりするバトル系のダンスが多くて」

当時、苦労しながら振り付けを覚えたことも、現在のアクションシーンに生きているのではないかと振り返った。

福澤朗からもらった「滑舌棒」 ドラマ撮影日の朝にも

カンテレ『競馬BEAT』やテレビ東京系『開運!なんでも鑑定団』など、MCとしても活躍している菅井。その経験が俳優業に生きることもあるのかと聞くと、生放送で言葉を明瞭に伝えるために教わった発声技術について語ってくれた。

『開運!なんでも鑑定団』で共演する福澤朗からもらったのが、木の棒をくわえて発声練習をするための「滑舌棒」。

「MCの現場やドラマの撮影の日の朝にやってみて」

棒をくわえた状態でうまく話せるようになると、外した際には楽にしゃべれるようになるという。

「やっぱり言葉をちゃんと聞き取っていただくのはすごく大事なことだと改めて思って」

福澤から教わった練習方法を、俳優としての仕事にも取り入れていた。

30歳を目前に振り返った20代、先輩からかけられた忘れられない言葉

このインタビューでは、同年11月に迎える30歳の誕生日についても聞いていた。20代のうちにやり残したことはないかと考え、これまでの日々を振り返った。その中で、様々な困難を乗り越えながら、貴重な経験を積ませてもらっていたことに気づく。

「そのいろんな経験を全て30代に注ぎ込みながら」

俳優業をはじめ、様々な仕事に説得力を持たせられるよう、年齢を重ねても経験することを大切にしていきたいと考えていた。

また、以前共演した俳優・山下容莉枝から、20代を頑張った先には楽しい30代があり、40代にはさらに素晴らしい時間が待っていると教えてもらったことも、心に残っている。

「今を頑張れば頑張るほど、きっと30代がどんどん楽しくなると思っているので」

周囲の人々を笑顔にできるような活動を目指し、楽しみながら努力を重ねていきたいと語っていた。

小学5年生で出会った馬は「鏡のようであり、先生のような存在」

30歳を迎えた後の2025年12月には、NHK『ダーウィンが来た!』の収録後に、俳優の山口馬木也とともに取材に応じた。

2026年の午年にちなんで馬を特集する同番組。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』に出演する、馬との縁が深い2人がゲストに招かれた。

小学5年生の頃から乗馬に親しみ、大学時代には馬と人間の関係を卒業論文のテーマにするほど、馬について学んできた。それでも、番組の収録を通して新たな発見があり、馬への愛情がさらに深まる。人間を理解しようとする馬の心の広さにも「言葉が通じなくても心でつながれるんだと」と感動した。

そんな菅井は、馬について「鏡のようであり、先生のような存在」と表現する。乗り手の緊張が馬にも伝わり、指示が適切でなければ思うように応えてもらえない。馬と接することは、自分自身の行動を見つめ直す機会にもなっている。

馬とのコミュニケーションがキャプテン時代にも生きていた

さらに菅井は、幼い頃から馬と接する中で育まれた、相手の気持ちを理解しようとする姿勢についても語っていた。

「気持ちを少しでも汲み取りたい、思っていることを知りたい」

言葉が通じない相手が何を考え、何を感じているのか。そうしたことを考える習慣が、人とのコミュニケーションにも役立っていたのではないか推測する。欅坂46・櫻坂46でキャプテンを務めていた経験にも触れ、「乗馬を習わせてもらっていてよかったなと思っています」と振り返った。

2025年7月のインタビューでは、乗馬で培った体幹がアクションシーンに生きていることを語った。その一方で、馬との付き合いを通して学んだことは、グループ活動や人間関係にもつながっていた。

沢村一樹監督からの演出に「全部いただきますという気持ちで」

そして2026年4月には、テレビ東京系ドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』に出演した。

菅井が演じたのは、29年間男性との交際経験がなく、初めてできた恋人が既婚者だったことを知る小吹蓉子。意図せず不倫をしていた事実に自己嫌悪を抱くも、恋人の妻から思いもよらない提案を受けることになる。

同年3月31日に行われた記者会見では、蓉子が自ら望んで不倫をしたのではなく、巻き込まれてしまった立場であることを意識したと説明。

「視聴者の皆様に応援したいと思ってもらえるようなキャラクターになったらいいなと思って」

チーフ監督を務める俳優・沢村一樹から助言を受けながら、役柄と向き合っていた。また、沢村監督からの様々な演出の提案を試すことも楽しみだった。

「(アイデアを)全部いただきますという気持ちで、受け取らせていただいてました」

驚く芝居が多い蓉子を演じる際、沢村監督は、森でクマに出会ったときのように驚くことや、驚いた際の声を低くすることなど、様々な表現方法を提案した。監督自身が芝居の見本を示してくれることもあり、その演技からも多くを吸収した。

そうした演出を取り入れることで、蓉子というキャラクターに面白みや深みが増したと感じていたそうで、沢村監督への感謝も。

20代最後の夏、自身のイメージとは異なる役柄を演じる楽しさを語っていた菅井。30代を迎えてからも、新たな表現を積極的に取り入れながら、様々な役柄に挑んでいる。

これまでの人生で経験したすべてを表現する力に

2025年7月3日のインタビューでは、菅井に将来どのような俳優になりたいかを聞いた。

自身もドラマや映画に人生を重ね合わせ、元気をもらったり、涙を流したりした経験に支えられてきた。今度は自分自身が、誰かの人生に寄り添い、その背中を押せるような存在になりたいと考えていた。

「誰かの明日を変えられるような役者になりたいですね」

楽しいことだけではなく、これまでに経験してきた挫折や悲しみも、表現するための力に変えていきたい。幼い頃から親しんできた乗馬も、アイドル時代に苦労しながら覚えたダンスも、キャプテンとしての日々も、MCとして学んだ技術も、今の菅井につながっている。

11月29日、31歳を迎えた菅井友香。自身がこれまでドラマや映画から力をもらってきたように、誰かの人生に寄り添い、明日を生きる力になれるような俳優へ。これからどのような役柄と出会い、新たな一面を見せてくれるのか楽しみだ。