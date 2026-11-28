スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。11月22日（日）の放送では、生前、母親から冷たい態度をとられて「嫌われていた」と感じているリスナーから寄せられた切実な悩みに、江原がアドバイスを送りました。故人に嫌われているのに、お墓参りに行ってもいいでしょうか？ 生前、私は母に嫌われていました。母がなぜ私のことを嫌っていたのかは、分かりません。子どもの頃から、明らかに兄や姉とは待遇が違っていました。亡くなる前、病院へお見舞いに行っても無視をされたり、私をバカにするような発言をされたりしていました。感謝することもありますが、母のことを思い出すと、なんで私にはあんな態度をとったのだろうと今でも疑問に思います。そんな母のお墓参りに行ってもいいのだろうか？ 母は嫌なのではないかと思ったりします。江原さんのご意見お聞かせください。――この相談に対し、江原はまず、母親が相談者に冷たく当たっていた心理の裏側にある「似た者同士ゆえの自己嫌悪」という視点から紐解きました。江原：あのね、割といじめなんかもそうなんだけど、いじめた人って忘れるのね。いじめられた側はね、本当にそういうことを忘れられない。けれども、いじめた人ってね、意外と忘れているっていうんで、ビックリ！ っていうお話をよく聞きますね。だから、お母さんは、子どもとして、そんな特別に嫌ったりはしていないと思うの。それよりも、私は思うんだけど、お母さんご自身が自分で思う嫌なところを、相談者さんも持っているのかな？ということ。要するに、似た者同士って、ちょっとそういうところがあるの。だから、相談者さんが悪いんじゃなくて、お母さん自身が、自分自身のことが嫌だったかもね。何か似たところがあるなと思うと、すごく反応しちゃうことってあると思うんだよね。だから、お母さんは今、何とも思っていないと思うの。あの世に逝ってね。――「お墓参りに行きたい」と悩むこと自体が、母親を愛している証拠だと指摘する江原。真の供養とは「親を許すこと」であると語りかけます。江原：だから私は思うんだけどね、一番供養しなきゃいけないのは、相談者さんご自身かもね。許すということ。親を許せるか。でも、こうやってメールをくださるということは、たぶんお母さんを愛しているからなんですよ。だから、そういうことを理解して、相談者さん自身が、お母さんを許してあげてほしいの。よく思い返してみて。お母さんと似たところない？ 自分を見ているようで嫌、ってことがあるのね。似た者同士って、意外とぶつかり合うの。ただ、相談者さんの場合、ぶつかり合ったんじゃないの。一方的にそうされたわけよ。かわいそうに。――最後に江原は、「許すことで親を超えられる」と力強く励まし、温かい言葉で背中を押しました。江原：だから、そういうところで余計に気の毒な気持ちになると思うんだけど、許してあげたらいかがかな？ 許すことによって、相談者さんはお母さんを超えられるからね。許しは、自分がその人を超えていくから。だから、そういう意味では、一段も二段もお母さんより上に行ってくださいよ。お母さんも、ずっとそう思われていると思うと、苦しいと思うのよ。だから、許してあげて。それがよろしいかなと思います。お母さんの弱さ、気づいてあげてください。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子