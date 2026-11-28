フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜9:00～11:00）。

11月26日（木）の放送では、ゲストにFWD生命が開催する音楽ライブイベント「Orange Station Live 2026」（2026年12月3日（木）@Zepp Haneda）に出演予定の3ピースバンド・muque（ムク）からAsakuraさん（Vo＆Gt）とKenichiさん（Gt）が登場。バンド結成の経緯やイベント出演の意気込みについて語ってくれました。

◆結成のきっかけは前身バンドでのつながり

――muqueは2022年に福岡で結成し、2023年からライブ活動を本格化。2026年にはセカンドフルアルバム『GLHF』をリリースし、全国14ヵ所を巡るツアーやアジア5都市でのライブも開催しました。

住吉が結成の経緯を尋ねると、Asakuraさんはドラムのtakachiさん（Track make＆Dr）との大学時代のつながりや、Kenichiさんとの前身バンドでの活動について振り返ります。

Asakura：自分とドラムのtakachiが同じ大学で同じサークルに通っていて。takachiとKenichiさんが前身バンドで一緒だったんですよね。私もバンドを組んでいたんですけど、それぞれのバンドで解散や脱退などがあったタイミングでつながりました。

住吉：「この3人だといい感じじゃない？」みたいな感じですか？

Kenichi：そうですね。最初は「やっていこう！」みたいな感じじゃなくて、「とりあえずやってみない？」みたいな感じでしたね。

Asakura：お互いの音楽性がそもそも合うのかな、でも人としては好きだけどな、みたいな感じで。

メンバーそれぞれ異なる音楽を聴いて育ったというmuque。Kenichiさんは父親の影響でハードロックやラウドロックに親しみ、幼い頃からギターの歪んだサウンドが好きだったといいます。

Kenichi：保育園時代に父親が車で送迎してくれていたんですけど、車内でディープ・パープルの「ハイウェイ・スター」が流れてまして、それを僕は熱唱していました（笑）。

住吉：幼稚園で、すごいですね！

Kenichi：ギターを手にするのは高校生になってからなんですけど、それまでずっと聴いていた音楽はロック系のものが多かったですね。

――一方、AsakuraさんはJ-POPやシティポップ、バンドサウンドなど幅広い音楽を聴いてきました。小学生の頃はYUIさんやCHEMISTRY、ELLEGARDEN、ONE OK ROCKなどに親しみ、マイ・ケミカル・ロマンスやトロイ・シヴァンも好きだったと言います。

そんな3人が一緒に音楽を作るきっかけになったのが、muqueの最初の楽曲「escape」でした。前身バンドの解散時期にtakachiさんがトラックメイクを始め、Asakuraさんが歌を入れることになったとKenichiさんは振り返ります。

Kenichi：僕は当日にレコーディングするまで、Asakuraがどんな歌を歌うか把握してなかったんです。トラックで自分が弾くギターのところだけは把握していて、ドラムは打ち込みだったんで、ベース弾いてギター入れてってなって。Asakuraが歌を入れるときの最初のフレーズを聴いて、電撃が走った感覚がありました。

住吉：ジャンルの壁を超えて、フィーリングで「これは一緒にいけるぞ」っていう形で始まったんですね。

Kenichi：まさにジャンルを超越した感じがありましたね。

◆連続ドラマ主題歌に喜びとプレッシャー

――muqueが2026年10月20日（火）にリリースしたニューシングル「いいんじゃない」は、現在放送中のドラマ「南田南弁護士は天才肌」（フジテレビ系）の主題歌です。韓国でヒットしたドラマ「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」を原作とした作品で、芦田愛菜さんが自閉スペクトラム症の主人公・南田南を演じています。

muqueが連続ドラマの主題歌を担当するのは今回が初。書き下ろしで制作したという同曲について、Kenichiさんはオファーが決まったときの心境を「来た！」と表現します。

住吉：決まったときは、やっぱり嬉しかったですか？

Kenichi：決まったときは「来た！」みたいな感じでした（笑）。

住吉：そこから作ったんですよね？

Kenichi：そうです。完全な書き下ろしです。

――一方、Asakuraさんは喜び以上にプレッシャーを感じていたといいます。制作中は、企画そのものが途中でなくなってしまう可能性まで考えてしまい、ドキドキしながら取り組んでいたそうです。

Asakura：自分はどっちかというと、嬉しいよりもプレッシャーがすごいかかる人間で。それこそ、途中でおじゃんになったらどうしようって考えちゃうタイプなんです（笑）。すっごくドキドキしながら作りました。

住吉：実際にドラマでオンエアされているのを見て、ホッとしましたか？

Asakura：はい。私、それまで人に言えないんですよね。家族には「もしかしたら」って伝えることもあると思うんですけど、私は誰1人、絶対に言わなかったです。

住吉：じゃあ、放送を見て連絡がいっぱい来たみたいな感じですか？

Asakura：そうです！

――初めての連続ドラマ主題歌という大きな機会に、期待と緊張を抱えながら制作に臨んだAsakuraさん。ドラマで楽曲が流れたことで、ようやく周囲にも報告できたというエピソードからも、今回の仕事に対する思いが伝わってきます。

◆音源とは異なる迫力を「Orange Station Live」で体感

――そんなmuqueは12月3日（木）、Zepp Haneda (TOKYO)で開催される「Orange Station Live 2026」に出演します。オープニングアクトのCheCheをはじめ、go!go!vanillas、Lucky Kilimanjaro、muqueの4組が出演します。

Asakuraさんは10月に放送されたTOKYO FMのホリデースペシャルで、Lucky Kilimanjaroの熊木幸丸さん、go!go!vanillasの牧達弥さんと共演し、ボーカリスト3人による鼎談をおこないました。住吉が共演時の印象を尋ねると、Asakuraさんは少し意外な一面を明かしました。

Asakura：お2人ともすごく柔らかい感じで、私は、しゃべるのってすごく苦手なんですけど、全部受け止めてくれました（笑）。

住吉：当日は一緒に1つのステージを作るのだと思いますけども、何か楽しみにしていることはありますか？

Asakura：（両バンドとは）フェスとかでしかご一緒させていただいたことはないんですけど、Lucky Kilimanjaroさんは曲間のつなぎ方がすごく上手だなって。

Kenichi：曲のつなぎがね。

Asakura：そういうのもすごく勉強になるし、楽しみだなって思う部分もあります。go!go!vanillasさんはワンマンを、たしかmuqueを始める前に行かせていただいたことがあったんです。「あのステージで見た方とこうやってご一緒させていただけるなんて」っていう思いでした。先輩方なんですけど、もちろん負けずにバチバチにやっていきたいと思っています（笑）。

――憧れのステージを見ていた先輩アーティストとの共演に喜びを感じつつも、ライブでは負けずに挑みたいというAsakuraさん。共演者から刺激を受けることも、今回のイベントの楽しみのひとつになりそうです。続いて住吉は、muqueが当日どのようなライブを予定しているのかを尋ねます。

Kenichi：muqueは音源とライブで全然違った印象があるバンドなので、「生のmuqueはこんなに圧があるんだ」と感じてもらえると思います。なので、ぜひ生で目撃してもらえると嬉しいです。

――音源とは異なる迫力をライブで体感してほしいと話すKenichiさん。普段聴いている楽曲がステージ上でどのように表現されるのかも、当日の見どころになりそうです。

◆メンバーの健康習慣をチェック！

――そして番組の後半には、2人の健康習慣についても質問。AsakuraさんはビタミンCを摂ることを心がけているそうですが、その方法には少しこだわりがあるようです。

Asakura：私はビタミンCというか、酸っぱいものが好きで。今までは酸っぱいグミを食べてたんですけど、最近はもうビタミンCの粉を流し込むっていう……（笑）。

住吉：え～！

Asakura：おやつみたいな感覚です。味が大好きなんですけど、限られた量しか飲めないので我慢しながら飲んでいます（笑）。料理で添えられているレモンとかも、絞らずにそのまま食べたりします（笑）。

――一方、Kenichiさんが最近始めた健康習慣はボルダリング。7月末頃からジムに通い始め、すでに夢中になっているといいます。

住吉：ギターですし、指は大丈夫ですか？

Kenichi：現状は大丈夫です（笑）。最初に登ったときは缶ジュースの蓋を開けられませんでしたし、ギターも3日弾けなかったです（笑）。

住吉：え～！ でも、今は慣れていらっしゃるんですね。

Kenichi：不思議なもので、筋肉痛はもちろんあるんですけど、2回目以降は支障が出るほどではなくなりました（笑）。

――2027年に結成5周年を迎えるmuque。その幕開けとなるライブも決定しているとKenichiさんが紹介します。

Kenichi：5周年のキックオフライブとして、「muque 5th anniversary kick off live “SAVE POINT”」を2月5日（金）にKT Zepp Yokohamaで開催予定です。

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結成5周年に向けて、さらに活動の幅を広げていくmuque。まずは「Orange Station Live 2026」で、音源とはひと味違うライブパフォーマンスを体感してみてはいかがでしょうか。詳細はオフィシャルサイトで確認でき、チケットはイープラスで発売中です。

＜番組概要＞

番組名：Blue Ocean

放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00

パーソナリティ：住吉美紀

番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/

番組公式X：@BlueOceanTFM