有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。11月のアシスタントはタイムマシーン3号の山本浩司とアルコ＆ピースの平子祐希です。11月22日（日）の放送では、有吉が猿岩石時代に受賞した「日本レコード大賞 新人賞」「日本有線大賞 新人賞」について語る場面がありました。

◆有吉、最優秀新人賞を逃した悔しさを吐露

有吉は、第68回日本レコード大賞の優秀作品賞や新人賞などが発表された話題から、「私は、日本レコード大賞の新人賞は獲ってる。最優秀までは獲っていませんよ」と振り返り、山本と平子を驚かせます。続けて、「今でも覚えているんですよ。最優秀新人賞を邪魔したのはSHAZNAと知念里奈」と口にします。

猿岩石時代にリリースしたシングル「白い雲のように」で、第39回日本レコード大賞 新人賞を受賞しましたが、そこで最優秀新人賞に輝いたのが知念里奈さんでした。さらに、同年の第30回日本有線大賞でも猿岩石は新人賞を獲得していますが、こちらでは、シングル「Melty Love」で一世を風靡したSHAZNAが最優秀新人賞を受賞しました。

平子が「あのときか！ いいときだな～」と懐かしむ一方、有吉は「負けてるわけないでしょ！」と反論。山本が「当時は拮抗していたんじゃないですか？」とフォローするも、有吉は「売り上げも絶対に俺らのほうが多かった。ダントツだから、125万枚売ってるから！」と譲らず、当時の悔しさをにじませます。

また有吉は、その年の「NHK紅白歌合戦」（以下、紅白）に出場できなかったことにも触れ、「それで、ずっと紅白に出られなかったことを恨み節で言ってたら、紅白の司会まで辿り着きました」と苦笑いを浮かべます。さらに、「SHAZNAや知念里奈への怒りでね……『いつまで言ってんだよ！』って（笑）」と自らツッコミを入れていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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