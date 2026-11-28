＜リスナーからのメッセージ＞
「来シーズン、僕がめちゃくちゃ期待しているのが石塚裕惺選手です。長野さんもシーズン前、推しの選手として名前を挙げていましたよね！ 石塚選手のすごいところはどこですか？ 長野さんが感じている魅力を詳しく聞いてみたいです」
◆長野久義が語る巨人・石塚裕惺の魅力
佐藤：どうですか？ どんなところがすごいですか？
長野：まあ……全部すごいですね。まず、まだ20歳ですけど大人の考え方を持っていますし、打つことに関しては本当に教えることがないくらい、いろんなことができるので。課題も多少ありますけど、順調に成長しているかなと思います。
佐藤：今シーズンは49試合に出場して打率2割1分6厘ですが、出塁率は3割を超えています。このあたりも魅力ですかね？
長野：そうですね。選球眼もすごくいいですし、フォアボールもまだまだ増えてくると思います。状況によって考えながらバッティングができる選手なので。
佐藤：なるほど。
長野：ただ、こじんまりとまとまらないでほしいですね。思い切ってホームランを打つ意識を持ったり、長打を狙ったりしてもいいかなと思いますね。
佐藤：松井ジャイアンツですごく期待できそうじゃないですか！
長野：あと、今は石塚が出てきていますけど、先輩に浅野（翔吾）がいるのでね。浅野はちょっと手術しちゃいましたけど、ケガがしっかり治れば、元気に頑張ってくれると思うので。
佐藤：「未来の期待のスラッガー」って感じですかね？
長野：そうですね。
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/