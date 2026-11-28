元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 11月22日（日）の放送では、読売ジャイアンツが2024年にドラフト1位で獲得した石塚裕惺（いしづか・ゆうせい）選手について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「来シーズン、僕がめちゃくちゃ期待しているのが石塚裕惺選手です。長野さんもシーズン前、推しの選手として名前を挙げていましたよね！ 石塚選手のすごいところはどこですか？ 長野さんが感じている魅力を詳しく聞いてみたいです」

◆長野久義が語る巨人・石塚裕惺の魅力

佐藤：どうですか？ どんなところがすごいですか？

長野：まあ……全部すごいですね。まず、まだ20歳ですけど大人の考え方を持っていますし、打つことに関しては本当に教えることがないくらい、いろんなことができるので。課題も多少ありますけど、順調に成長しているかなと思います。

佐藤：今シーズンは49試合に出場して打率2割1分6厘ですが、出塁率は3割を超えています。このあたりも魅力ですかね？

長野：そうですね。選球眼もすごくいいですし、フォアボールもまだまだ増えてくると思います。状況によって考えながらバッティングができる選手なので。

佐藤：なるほど。

長野：ただ、こじんまりとまとまらないでほしいですね。思い切ってホームランを打つ意識を持ったり、長打を狙ったりしてもいいかなと思いますね。

佐藤：松井ジャイアンツですごく期待できそうじゃないですか！

長野：あと、今は石塚が出てきていますけど、先輩に浅野（翔吾）がいるのでね。浅野はちょっと手術しちゃいましたけど、ケガがしっかり治れば、元気に頑張ってくれると思うので。

佐藤：「未来の期待のスラッガー」って感じですかね？

長野：そうですね。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/