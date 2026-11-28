株式会社ジャパンエフエムネットワークが制作する全国JFN系列22局ネットで放送中のラジオ番組「となりのカイシャに聞いてみた！supported by オリックスグループ」。意外とあなたの近くにある、地元で活躍するカイシャ。「そこに辿り着くまでの話」や「事業への想い」など、明日へのヒントになる話から、地域のお気に入りスポットまで、地域に密着してお届けする企業応援ビジネスバラエティプログラムです。パーソナリティは小堺翔太が務めます。今回は、エフエム山形アナウンサーの渡辺望由季がパートナーを担当。

11月28日（土）の放送では、出羽桜酒造株式会社 代表取締役社長の仲野益美（なかの・ますみ）さんをゲストにお招きして、吟醸酒の普及にかけた思いと日本酒の未来について話を伺いました。

◆日本酒の新しい価値を切り開いた吟醸酒づくり

山形県天童市で130年以上にわたり酒づくりを続ける出羽桜酒造株式会社。代表銘柄の「出羽桜」をはじめ、吟醸酒や純米酒、リキュールなど幅広い商品を展開しています。伝統を大切にしながらも、吟醸酒を一般消費者に広めたり、いち早く海外へ進出したりと、常に挑戦を続けている酒蔵です。

山形県は、良質な米と水に恵まれた土地です。冬には雪が空気中の埃やチリを落としてくれるため、酒づくりに最適な環境が整っています。仲野さんも「お米も水も非常に恵まれていますし、温度や空気、そして酒づくりを担う人の人柄も含め、三拍子も四拍子も揃っている県です」と語ります。

そんな出羽桜酒造が長年取り組んできたのが「吟醸酒の普及」です。日本酒の消費量が減少するなか、仲野さんは「日本酒復権の切り札は、日本人の英知を結集した吟醸づくりにある」と考えました。そこで、高価になりがちな吟醸酒を身近なものにするため、一般的な一升瓶に「コーヒー1杯分ほどの値段」を足すだけで買える商品を開発。吟醸酒ブームを牽引した代表的な銘柄としても知られる「桜花吟醸酒」の発売から、まもなく50年を迎えます。

当時主流だった飲みごたえのあるお酒とは異なり、吟醸酒は米を大きく削って繊細に発酵させるため、水のように淡麗で綺麗な味わいが特徴です。「吟醸酒づくりは階段を上がるように一歩ずつでした。今では多くの人に理解され、知らない人がいない存在になっています」と、仲野さんは手ごたえを語ります。

◆海外で評価される日本酒を目指して

出羽桜酒造は現在、世界35ヵ国に日本酒を輸出しています。主な輸出先はアメリカや中国、香港、台湾などですが、今後はヨーロッパでの認知度向上が課題だといいます。仲野さんは「私たちの夢は、日本酒を『世界の酒』にすること」と語り、そのためにはヨーロッパ市場で認められることが不可欠だと考えています。

海外では、日本酒の原料が「お米」であることと、「フルーティーな香り」との組み合わせに驚かれるケースが多いそうです。また、世界的な和食の普及も、日本酒が広がる大きな追い風になりました。日本酒ならではの個性を丁寧に伝えながら、海外での新たな可能性を探っています。

さらに、今後のさらなる価値向上に向けて注目しているのが「熟成酒」です。日本では新しいお酒が好まれる傾向があり、これまで古酒や熟成酒の研究があまり進んでこなかったと仲野さんは振り返ります。そのうえで「今後は熟成酒、古酒の時代が来る」と大きな期待を寄せます。

一方で、海外のバイヤーが重視するのは現地での評価だけではありません。酒蔵のある地元でどう愛されているかも重要な指標になります。仲野さんは、輸出先で長く定番として扱ってもらうためにも、「ホームグラウンド（山形）でお客さまにおいしいお酒は何か聞き、地元の評価を確かめることが大切」と強調しました。

◆酒の品質を左右するのは人間性と向上心

イギリス・ロンドンで開催される世界最大級の酒類コンテスト「インターナショナル・ワイン・チャレンジ（IWC）」。その日本酒部門において、出羽桜酒造は2008年と2016年の2度にわたり、最高賞の「チャンピオン・サケ」を受賞しました。

史上初となる2度の快挙を振り返り、仲野さんは地元の反響についてこう語ります。「県外や海外からの熱い支持もありましたが、地元の人からも『ナンバーワンになったお酒を飲みたい』という声をいただきました。一升瓶では本数が限られてしまうため、500ml瓶を用意したところ大反響をいただきました」と紹介します。この受賞は、それまで日本酒に馴染みがなかった人々が興味を持ち、飲み始める大きなきっかけにもなりました。

そんな出羽桜酒造が酒づくりで大切にしているのは、米や水、酵母といった原料だけではありません。仲野さんは、お酒に向き合う「素直な心」と「向上心」も欠かせない要素だと考えています。

目標とする品質に到達しても、その先にはまた新たな目標が見えてくるといいます。「お酒の品質の差は、最終的に人間性や人柄に表れると思います」と語る仲野さんは、酒づくりを通じて自らの人間性を磨き続ける姿勢を大切にしています。

＜番組情報＞

番組名：となりのカイシャに聞いてみた！supported by オリックスグループ

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国22局ネット

パーソナリティ：小堺翔太

番組Webサイト：https://jfn.co.jp/lp/tonarinokaisha/

番組公式X：@tonarinokaisha

番組公式Instagram：@tonarinokaisha