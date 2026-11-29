元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 11月22日（日）の放送では、リスナーからの質問に答えました。

◆ポーカーフェイスの投手は打ちにくい？

＜リスナーからのメッセージ＞

「素朴な疑問です。ポーカーフェイスで常に表情を変えない投手と、闘志むき出しの投手。バッターとしては、どちらが打ちにくいですか？ 気迫で押されるほうが打ちにくい気がしますが、実際どうなのでしょうか？」

佐藤：とてもリアルな質問をいただきましたが、どうですか？

長野：どっちが打ちにくいかっていうのはないですけど、ポーカーフェイスとなると、何を考えているか分からないんですよ。そこはちょっと難しかったかなと思いますね。

佐藤：頭に浮かぶピッチャーっています？

長野：能見（篤史）さん。

佐藤：鉄仮面！

長野：はい。話すとすごく面白い方ですけど、試合のときは「本当にお面をかぶっているのかな？」と思うくらい表情がまったく変わらないので（笑）。

佐藤：なるほど（笑）。だけど、これはバッターにも言えることじゃないですか？ ピッチャーもきっと、バッターの表情とかって見ていますよね？

長野：見ていると思います。

佐藤：長野さん自身は、何か意識したことはありますか？

長野：若い頃はガッツポーズとかをしたことがありましたけど、「相手へのリスペクトも持たなきゃいけない」っていうふうに言われてからは、あまり一喜一憂しないようにしていましたね。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/