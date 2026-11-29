◆ポーカーフェイスの投手は打ちにくい？
＜リスナーからのメッセージ＞
「素朴な疑問です。ポーカーフェイスで常に表情を変えない投手と、闘志むき出しの投手。バッターとしては、どちらが打ちにくいですか？ 気迫で押されるほうが打ちにくい気がしますが、実際どうなのでしょうか？」
佐藤：とてもリアルな質問をいただきましたが、どうですか？
長野：どっちが打ちにくいかっていうのはないですけど、ポーカーフェイスとなると、何を考えているか分からないんですよ。そこはちょっと難しかったかなと思いますね。
佐藤：頭に浮かぶピッチャーっています？
長野：能見（篤史）さん。
佐藤：鉄仮面！
長野：はい。話すとすごく面白い方ですけど、試合のときは「本当にお面をかぶっているのかな？」と思うくらい表情がまったく変わらないので（笑）。
佐藤：なるほど（笑）。だけど、これはバッターにも言えることじゃないですか？ ピッチャーもきっと、バッターの表情とかって見ていますよね？
長野：見ていると思います。
佐藤：長野さん自身は、何か意識したことはありますか？
長野：若い頃はガッツポーズとかをしたことがありましたけど、「相手へのリスペクトも持たなきゃいけない」っていうふうに言われてからは、あまり一喜一憂しないようにしていましたね。
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/