「何か新しいことを始めたい」と思っていても、きっかけがないまま毎日が過ぎていく――そんな経験がある人もいるのではないでしょうか。

一方で、何気ない日常の中でふと訪れた時間が、新たな挑戦のきっかけになることもあります。

本連載「大人の再挑戦」では、マイナビニュース会員へのアンケートをもとに、社会人たちのリアルな学びの体験を漫画形式で紹介します。

さて今回登場するのは、娘の英会話教室に付き添っていた母親。毎週の待ち時間を持て余していた彼女が、ある日始めたこととは――。

私も

退屈な時間も、発想とやる気次第で充実した大事な時間になりますね。

大人の再挑戦は、かたちが一つではない

資格や語学の勉強は、必ずしも合格やスコアだけが成果ではありません。忙しい毎日の中で時間をつくり、勉強すること自体が、確かな一歩です。結果が思い通りでなくても、その経験が思わぬ場面で生きることもある。大人の学びは、それぞれのペースで続いていきます。

調査時期: 2024年12月3日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 507人

調査方法: インターネットログイン式アンケート