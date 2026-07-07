「学生の頃は徹夜でも平気だったのに」「少し勉強しただけで疲れてしまう」――年齢を重ねてから学び直しに挑戦すると、思わぬ壁に直面することがあります。

本連載「大人の再挑戦」では、マイナビニュース会員へのアンケートをもとに、社会人たちのリアルな学びの体験を漫画形式で紹介します。

今回は、40代で情報処理安全確保支援士（登録セキスペ）の資格取得を目指した男性のエピソード。勉強を始めて実感した、学生時代との違いとは――。

異変

年齢を重ねると、思わぬところで体の変化を実感することも。それでも、自分のペースで挑戦を続けることが大切なのかもしれませんね。

大人の再挑戦は、かたちが一つではない

資格や語学の勉強は、必ずしも合格やスコアだけが成果ではありません。忙しい毎日の中で時間をつくり、勉強すること自体が、確かな一歩です。結果が思い通りでなくても、その経験が思わぬ場面で生きることもある。大人の学びは、それぞれのペースで続いていきます。

調査時期: 2024年12月3日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 507人

調査方法: インターネットログイン式アンケート