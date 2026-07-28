資格取得やスキルアップは、働きながら新しい一歩を踏み出すための大きな挑戦です。しかし、仕事との両立は想像以上に大変で、思わぬハプニングに見舞われることもあります。

本連載「大人の再挑戦」では、マイナビニュース会員へのアンケートをもとに、社会人たちのリアルな学びの体験を漫画形式で紹介します。

今回登場するのは、資格試験に向けて勉強を続けてきた女性。しかし試験当日、予想もしなかった出来事が待ち受けていました。

悪夢

試験当日に実力を発揮するためには、勉強だけでなく休息も大切なのかもしれません。

大人の再挑戦は、かたちが一つではない

資格や語学の勉強は、必ずしも合格やスコアだけが成果ではありません。忙しい毎日の中で時間をつくり、勉強すること自体が、確かな一歩です。結果が思い通りでなくても、その経験が思わぬ場面で生きることもある。大人の学びは、それぞれのペースで続いていきます。

調査時期: 2024年12月3日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 507人

調査方法: インターネットログイン式アンケート