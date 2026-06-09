働きながら資格試験や語学の勉強を続ける社会人にとって、「勉強時間をどう確保するか」は大きな課題です。

厚生労働省「令和6年能力開発基本調査」によると、自己啓発を行わなかった理由として最も多かったのは「仕事が忙しい」「時間がない」こと。学びたい気持ちはあっても、日々の業務や家庭との両立に悩む人は少なくありません。

そんな中、限られた時間を工夫して活用しながら挑戦を続ける人たちもいます。今回紹介するのは、応用情報技術者試験の勉強中だった会社員男性のエピソード。福岡への出張が決まったとき、彼が思わず「やったー！」と喜んだ理由とは――。

移動時間

長時間拘束される面倒な出張も、移動中の時間の使い方次第では、ご褒美タイムになりますね!

大人の再挑戦は、かたちが一つではない

資格や語学の勉強は、必ずしも合格やスコアだけが成果ではありません。忙しい毎日の中で時間をつくり、勉強すること自体が、確かな一歩です。結果が思い通りでなくても、その経験が思わぬ場面で生きることもある。大人の学びは、それぞれのペースで続いていきます。

調査時期: 2024年12月3日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 507人

調査方法: インターネットログイン式アンケート