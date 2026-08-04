パソコンで仕事をする毎日。気づけば、文字を手書きする機会がほとんどなくなったという人も少なくありません。

本連載「大人の再挑戦」では、マイナビニュース会員へのアンケートをもとに、社会人たちのリアルな学びの体験を漫画形式で紹介します。

今回は、FP試験に挑戦した男性のエピソード。勉強のため久しぶりにペンを握った結果、予想外の出来事が待っていました。

手書き

勉強の敵は、難しい問題ではなく右手だったのかもしれません。

大人の再挑戦は、かたちが一つではない

資格や語学の勉強は、必ずしも合格やスコアだけが成果ではありません。忙しい毎日の中で時間をつくり、勉強すること自体が、確かな一歩です。結果が思い通りでなくても、その経験が思わぬ場面で生きることもある。大人の学びは、それぞれのペースで続いていきます。

調査時期: 2024年12月3日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 507人

調査方法: インターネットログイン式アンケート