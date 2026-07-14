「このままの働き方で大丈夫だろうか」――人生の転機を迎えたとき、将来への不安から資格取得や学び直しを決意する人は少なくありません。

本連載「大人の再挑戦」では、マイナビニュース会員へのアンケートをもとに、社会人たちのリアルな学びの体験を漫画形式で紹介します。

今回は、離婚をきっかけに正社員を目指した女性のエピソード。子どものため、生活を安定させるために彼女が選んだ道とは――。

安定

人生の転機は、不安だけでなく新たな挑戦のきっかけになることもあります。一歩踏み出した勇気が、未来を変えたエピソードでした。

大人の再挑戦は、かたちが一つではない

資格や語学の勉強は、必ずしも合格やスコアだけが成果ではありません。忙しい毎日の中で時間をつくり、勉強すること自体が、確かな一歩です。結果が思い通りでなくても、その経験が思わぬ場面で生きることもある。大人の学びは、それぞれのペースで続いていきます。

調査時期: 2024年12月3日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 507人

調査方法: インターネットログイン式アンケート