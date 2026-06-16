「勉強したいけれど、時間がない」――そう感じている社会人は少なくありません。

仕事や家庭に追われる中で、新しい資格やスキルの習得に挑戦するのは簡単なことではありません。それでも、日々の生活の中で工夫しながら学び続けている人たちがいます。

本連載「大人の再挑戦」では、マイナビニュース会員へのアンケートをもとに、社会人たちのリアルな学びの体験を漫画形式で紹介します。

さて今回登場するのは、トラック運転手として働きながら資格取得を目指した男性。まとまった勉強時間が取れない中、彼が活用した意外な方法とは――。

ラジオ代わり

「まとまった勉強時間が取れない」と悩む人は少なくありません。発想の転換は必要ですね。

大人の再挑戦は、かたちが一つではない

資格や語学の勉強は、必ずしも合格やスコアだけが成果ではありません。忙しい毎日の中で時間をつくり、勉強すること自体が、確かな一歩です。結果が思い通りでなくても、その経験が思わぬ場面で生きることもある。大人の学びは、それぞれのペースで続いていきます。

調査時期: 2024年12月3日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 507人

調査方法: インターネットログイン式アンケート