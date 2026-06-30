資格取得や学び直しに挑戦するとき、自分一人の努力だけでは続けられないこともあります。家族や周囲のちょっとした支えが、大きな力になることも少なくありません。

本連載「大人の再挑戦」では、マイナビニュース会員へのアンケートをもとに、社会人たちのリアルな学びの体験を漫画形式で紹介します。

今回登場するのは、簿記2級の取得を目指した兼業主婦。勉強と家事の両立に奮闘する中、娘から掛けられた忘れられない一言とは――。

支え

家族の支えって、本当にありがたい!

大人の再挑戦は、かたちが一つではない

資格や語学の勉強は、必ずしも合格やスコアだけが成果ではありません。忙しい毎日の中で時間をつくり、勉強すること自体が、確かな一歩です。結果が思い通りでなくても、その経験が思わぬ場面で生きることもある。大人の学びは、それぞれのペースで続いていきます。

調査時期: 2024年12月3日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 507人

調査方法: インターネットログイン式アンケート