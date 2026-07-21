資格取得を目指すとき、参考書や問題集などの教材費は意外とかかるもの。「少しでも出費を抑えたい」と、中古品やフリマサイトを活用する人も少なくありません。

本連載「大人の再挑戦」では、マイナビニュース会員へのアンケートをもとに、社会人たちのリアルな学びの体験を漫画形式で紹介します。

今回登場するのは、教材費を節約しようとフリマサイトで参考書を購入した男性。ところが、思わぬ落とし穴が待っていました。

中古

節約のつもりが思わぬ失敗に……。安さだけで選ぶ前に、一度立ち止まって考えたくなるエピソードです。

大人の再挑戦は、かたちが一つではない

資格や語学の勉強は、必ずしも合格やスコアだけが成果ではありません。忙しい毎日の中で時間をつくり、勉強すること自体が、確かな一歩です。結果が思い通りでなくても、その経験が思わぬ場面で生きることもある。大人の学びは、それぞれのペースで続いていきます。

調査時期: 2024年12月3日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 507人

調査方法: インターネットログイン式アンケート