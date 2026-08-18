尾田栄一郎氏原作の漫画『ONE PIECE』に、大海賊時代を生き抜いた大物として登場する白ひげは仲間たちと「オヤジ」「息子」と呼び合い、家族のように接していました。海賊でありながら仁義を通す白ひげの名言には、親心を感じられるものが多いです。

そこで、今回はマイナビニュース会員の男女302名を対象にアニメ・漫画『ONE PIECE』に登場する白ひげの名言についてアンケートを実施。とくに印象に残った名言・名セリフをランキング形式で紹介します。

白ひげの名言ランキング

マイナビニュース会員に白ひげの名言についてアンケートを実施したところ、以下のようなランキング結果になりました。

1位「バカな息子を──それでも愛そう…」(14.0%)

2位「“ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)”は実在する!!!」(8.5%)

2位「海賊なら!!! 信じるものはてめェで決めろォ!!!!」(8.5%)

4位「おれの愛する息子は無事なんだろうな………!!!!」(8.1%)

5位「おれの息子になれ!!!」(6.8%)

6位「……おれが親父でよかったか……?」(5.5%)

7位「仁義を欠いちゃあこの人の世は渡っちゃあいけねェんだとティーチのバカに教えてやるのがおれの責任だろうがよ……!!!」(4.7%)

7位「いや… おれは行けと言ったハズだぜ息子よ」(4.7%)

9位「お前らとおれはここで別れる!!!! 全員!! 必ず生きて!!! 無事新世界へ帰還しろ!!!」(4.3%)

10位「仲良くやんな… エースだけが特別じゃねェ… みんなおれの家族だぜ…」(3.4%)

11位「おれァ時代の残党だ…!!! 新時代におれの乗り込む船はねェ…!!!」(3.0%)

12位「麦わらのルフィを全力で援護しろォ!!!!」(2.6%)

12位「大事な話ってェから何かと思えば小せェ事考えやがって 誰から生まれようとも…人間みんな海の子だ!!」(2.6%)

14位「ほざくだけの威勢の塊……!! 若く…無様…!!! ──…そういうバカは好きだぜ」(2.1%)

15位「おれにもの言いたきゃいい酒持っててめェで来いと……」(1.7%)

15位「お前達には全てを貰った 感謝している さらばだ息子達…………!!」(1.7%)

17位「船長命令が聞けねェのか!!! さっさと行けェ!!! アホンダラァ!!!」(1.3%)

18位「派手に点火しやがって……… 誕生ケーキにでも灯してやがれ マグマ小僧」(0.9%)

18位「オーズめ仕様のねェ奴だ 死にたがりと勇者は違うぞ」(0.9%)

20位「相手が誰だかわかってんだろうな おめェごときじゃ命はねぇぞ!!」(0.4%)

白ひげの名ゼリフ一覧

ここからはランクインした名言や名セリフを詳しく説明していきます。

「バカな息子を──それでも愛そう…」

赤犬に利用されて白ひげに刃を向けたスクアード。マリンフォード中に緊張が走る中、白ひげはスクアードを抱きしめながら、この名言を口にしました。

過ちを犯した相手に罰を下すでもなく、見放すでもなく、理由を聞いて受け入れることは簡単ではありません。裏切られたと感じるような出来事が起きても失望せず、相手の言葉に耳を傾け、本音で話し合うことが大切だと気づかされます。

【このセリフを選んだ理由】

・「自分を勘違いで刺した仲間に対して、これは簡単に言えない」(30歳・男性)

・「刺した相手を許して受け入れたカッコよさに泣ける」(46歳・男性)

・「息子に裏切られたのにこれが言える白ひげの器のデカさよ」(44歳・男性)

・「自分を刺した相手をいたわるのが予想外で驚いた」(48歳・男性)

・「白ひげの人間の器を表した名言だから」(27歳・男性)



「“ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)”は実在する!!!」

マリンフォードで堂々と宣言した名言です。白ひげという大海賊がワンピースの存在を認めることには、非常に大きな意味がありました。死に際の最期の叫びで、記憶に残っている方も多いでしょう。

答えが出ない問題でも、この人が言うなら信じるほかないと思わせる人がいます。まさに白ひげのこの名言は、誰よりも説得力があるでしょう。多くの人を納得させる力強い名言でした。

【このセリフを選んだ理由】

・「作中においてワンピースが実在すると世界に言い放った数少ないキャラの一人だから」(34歳・男性)

・「物語全体に対して大きな意味を持つセリフだから」(42歳・男性)

・「圧倒的なカリスマ性と、時代をつなぐ強い意志が込められているから」(46歳・男性)

・「やはりこれを聞いたことで物語の本筋にぐっと近づいたと感じたからです」(42歳・男性)

・「夢だと思ったものが実在するとわかったから」(42歳・女性)



「海賊なら!!! 信じるものはてめェで決めろォ!!!!」

海軍の策にハマり疑心暗鬼になったスクアードに伝えた印象的な名セリフです。この名言を聞き傘下の海賊たちの混乱も解け、目が覚めたようでした。戦場の空気を一気に変える一言です。

周囲の言葉に流されてしまうことは、誰にだってあります。心に余裕がないときほど、真意を見極められなくなるでしょう。周りに振り回されそうになったときにこの名言を思い出せば、自分が信じた道を貫くための力になるはずです。

【このセリフを選んだ理由】

・「かっこいいです。人生に当てはまりそう」(41歳・女性)

・「信じるものは自分で決めろとゆうところに感銘を受けた」(34歳・男性)

・「これぞ『ONE PIECE』というセリフなのでワクワクします」(49歳・女性)

・「自分の信念を持って、前に進む覚悟を持てという所がいい」(49歳・男性)

・「この言葉が『真の自立』と『自己責任』の精神を象徴しているからです」(26歳・女性)



「おれの愛する息子は無事なんだろうな………!!!!」

エースを奪還するためマリンフォードに堂々と現れた際、大勢の海軍を前に笑みを浮かべながらこの名セリフを発しました。強気の発言に、エースを取り返そうとする固い覚悟が伺えます。

親が子を思うのと同じような思いで気にかけてもらえることなど、なかなかないでしょう。血のつながりはなくても、心から大切に思って接してくれていることが伝わる名言で、白ひげの愛情深さが感じられます。

【このセリフを選んだ理由】

・「親心を感じて親近感が湧くから」(31歳・男性)

・「自分の愛する息子のことをどんな状況のときでも一番に思う親心がいいと思う。困難な状況下でも自分より子どものことを考えられる海の戦士らしい力強いセリフであると思う。ストレートで感情が伝わる言葉と思う」(38歳・男性)

・「大事にしている感じが伝わってくる」(40歳・女性)

・「親心が伝わり自分に置き換えられる言葉なので」(46歳・男性)

・「息子に対する愛を感じられるから」(46歳・男性)



「おれの息子になれ!!!」

勝負を挑んできた若き日のエースに伝えたセリフです。無鉄砲で諦めの悪いエースを気に入ったのか、反抗的な言動は一切気にせず、この名言を口にしながら手を差し伸べていました。

仮に理由がわからなくても、歓迎されると自然と嬉しくなるものです。包容力のある言葉をかけられると、安心感を抱くこともあるでしょう。相手の態度だけで判断せずに受け入れる心の広さを見習いたくなります。

【このセリフを選んだ理由】

・「エースに対する言葉。感動そのもの」(42歳・男性)

・「そのシーンの 雰囲気からも温かさを感じられた」(37歳・女性)

・「感動的なシーンのセリフなので」(41歳・女性)

・「キラーフレーズだと思う」(33歳・男性)



「……おれが親父でよかったか……?」

部下を逃がそうとする白ひげの覚悟は理解できても、なかなか歩き出せないエース。別れ際に頭を下げるエースに、白ひげはこの言葉を掛けました。これだけ大勢に慕われていても、自信はなかったように感じられる名言です。

相手が大切であればあるほど、自分は責任を果たせているか不安になることもあるはずです。最後にこの言葉が出てくる白ひげは、とても優しくて謙虚な人であることがわかります。

【このセリフを選んだ理由】

・「親なら一度は考えるんじゃないかな～？」(48歳・女性)

・「自分に自信がないと聞けないね」(30歳・男性)

・「自分の親ではなくても、親のように育ててくれたので、感謝しているのに、相手に言われると泣きそうになってしまいます」(49歳・男性)

・「エースと白ひげの関係が好きだから泣きました」(40歳・男性)

・「心にぐっと来たセリフだから」(44歳・男性)



「仁義を欠いちゃあこの人の世は渡っちゃあいけねェんだとティーチのバカに教えてやるのがおれの責任だろうがよ……!!!」

エースを止めて、黒ひげの件から手を引くよう頼むシャンクスに対して発した名言です。シャンクスの助言は聞き入れられることなく、両者は剣を交えていました。

白ひげのこの名言には、人を育てる責任感や生きていくうえでの基本的な考えが詰まっています。年齢を重ねると本気で叱ってくれる人が減っていくからこそ、いくつになっても相手と真剣に向き合い、正しい道へ導ける人間になりたいものですね。

【このセリフを選んだ理由】

・「こういう人がそばにいてくれれば安泰だと思う」(40歳・女性)

・「人は一人で生きている訳ではない。仁義、つまり義理・人情や道徳であり必須である人の道」(47歳・男性)

・「筋を通す生き方が素敵ですね」(43歳・女性)

・「器の大きさがわかる、ついていきたくなる人柄」(49歳・男性)

・「世の中、仁義を欠くのはよくないと思っているから」(30歳・女性)



「いや… おれは行けと言ったハズだぜ息子よ」

この名言は、エースが白ひげの忠告を無視したことを振り返るシーンで登場しました。白ひげはこの一言でエースの過ちを帳消しにし、自らが責任を負う形を取っています。

相手を庇うためには、それだけの実力が必要です。頼りになる上司や先輩に甘えてばかりではいけませんが、いざというときに助けてくれる人がいると安心して力を発揮できます。失敗を責めるのではなく受け入れ、あとを引き受けるリーダーシップが感じられる名言です。

【このセリフを選んだ理由】

・「エースをかばうセリフがとてもかっこよかったから」(41歳・男性)

・「子どもを正当化しようとしているところがカッコいい」(32歳・男性)

・「仲間であり息子であるエースを救うための男気を表すセリフ」(42歳・男性)

・「親としての面が感じられるセリフだから」(48歳・男性)



「お前らとおれはここで別れる!!!! 全員!! 必ず生きて!!! 無事新世界へ帰還しろ!!!」

ルフィがエースを解放したことを確認し、頂上戦争に幕を引こうとする際に登場した名言です。これが白ひげの最後の船長命令であり、この言葉で若い世代に新時代を託しています。

自分よりも部下や後輩の安全を優先できる人は、優れたリーダーシップの持ち主です。自分が犠牲になってでも相手を守るという、強い責任感が感じられます。相手を大切にできるリーダーは、多くの人に慕われることが伝わる名シーンでした。

【このセリフを選んだ理由】

・「自分一人で赤犬ら海軍と戦い、息子たちを逃がすために言った言葉が、親父らしくカッコよかった」(48歳・男性)

・「白ひげらしいかっこいい最後のセリフだと感じたし、人柄の偉大さが伝わる一言に感じたので」(35歳・女性)

・「部下たちを家族として扱う思いが伝わる」(46歳・男性)

・「非常に心に刺さるような言葉で印象的だったから」(42歳・男性)



「仲良くやんな… エースだけが特別じゃねェ… みんなおれの家族だぜ…」

心に秘めていた憎しみがエースに向いてしまったスクアードに対して、このセリフを伝えました。白ひげはこのとき「親の罪を子に晴らすなんて滑稽だ」という名言も残しています。

組織に属していると、周りと自分の優遇の差に不公平と感じる瞬間があるかもしれません。自分ばかりが恵まれていないと感じるときには、一度広い視野を持ってみましょう。白ひげのように、誰にでも平等に接する人がきっとそばにいるはずです。

【このセリフを選んだ理由】

・「なんか人柄が表れている気がするから」(35歳・女性)

・「なんかエモいなと思うセリフばっかりで白ひげは最後までいいやつだった」(49歳・男性)

・「血のつながりだけが家族ではないと改めて感じた」(41歳・男性)

・「エースだけでなく皆への愛を感じるので」(44歳・女性)

・「エース好きだったから仲良しファミリーでほっこりした」(44歳・女性)



白ひげとは

白ひげことエドワード・ニューゲートは、海賊王ゴール・D・ロジャーと張り合った大海賊です。若い頃はロックス海賊団の一員でしたが、壊滅後は自らが船長となり白ひげ海賊団を拡大していきました。

グラグラの実の能力者である白ひげは、悪魔の実の能力を抜きにしても圧倒的な強さで四皇に名を連ねていましたが、マリンフォードで繰り広げられた頂上戦争を戦い抜き、逃げ傷を一つも残さずに息を引き取っています。

白ひげに「息子」と呼ばれる船員たちはみな、船長である白ひげを「オヤジ」と慕っていました。昔から唯一「家族」を欲していた白ひげは、一見荒々しく見えますが、仲間を平等に家族として愛する親心あふれる愛情深い人物です。

『ONE PIECE』とは

漫画『ワンピース』とは、2026年時点で『週刊少年ジャンプ』で連載中のバトルファンタジー作品。「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)」を求め海に出た船長ルフィと、ルフィのもとに集まった仲間たちの航海を描いた青春冒険漫画です。

それぞれの夢を叶えるために航海を共にする麦わらの一味は、多くの死闘を越えていく中で強い絆で結ばれて信頼関係が深まっていきます。「悪魔の実」と呼ばれる果実を食べ、能力者となったキャラクターたちが扱う多種多様な異能も見どころの一つです。

2026年7月13日発売の『週刊少年ジャンプ』33号には、連載29周年を記念した『ONE PIECEカードゲーム』が特別限定とじ込み付録として1枚付いてきましたが、このカード目当てに購買希望者が殺到。通常より50万部増で発行されたものの、一部書店では抽選販売も行われるなど全国の書店やコンビニで『週刊少年ジャンプ』完売が相次ぎ、その人気の高さが改めて証明されました。

原作は1,000話を超え、ついに最終章に突入しています。長年にわたり張り巡らされた伏線や謎が、一気に回収されるであろう今後の展開は必読です。

白ひげの名言・名セリフを紹介しました

今回の名言ランキングでは、白ひげの代表的なセリフともいえる「バカな息子を──それでも愛そう…」が1位に選ばれました。刃物を貫かれながらも怒らず、受け入れる白ひげの寛大さに感銘を受けた方も多いのではないでしょうか。

白ひげはほかにも、家族を何より大切にしていることが伝わる名言や、仁義を貫く姿勢が感じられる名セリフを多く残しています。ぜひ、漫画やアニメで振り返ってみてください。

調査時期: 2026年6月12日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計302人

調査方法: インターネットログイン式アンケート



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