アニメ・漫画『ONE PIECE』で黒ひげことマーシャル・D・ティーチは、夢を追う人の背中を押すような名言や、達観した考えが伺える名セリフを数多く残しています。

そこで、今回はマイナビニュース会員の男女301名を対象にアニメ・漫画『ONE PIECE』に登場する黒ひげの名言についてアンケートを実施。とくに印象に残った名言・名セリフをランキング形式で紹介します。

黒ひげの名言ランキング

マイナビニュース会員に黒ひげの名言についてアンケートを実施したところ、以下のようなランキング結果になりました。

1位「人の夢は!!! 終わらねェ!!!!」(25.3%)

2位「“ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)”もそうさ!! 必ず存在する!!!!」(6.2%)

3位「やめときな 正義だ悪だと口にするのは!! …この世のどこを探しても答えはねェだろくだらねェ!!!」(4.9%)

4位「死ぬも生きるも天任せよ 恐れた奴が負けなのさ!!」(4.4%)

5位「ゼハハハ!! 太陽か!! 闇か!! 勝者は一人だ!!!」(4.0%)

6位「笑われていこうじゃねェか 高みを目指せば出す拳の見つからねェケンカもあるもんだ!!!!」(3.6%)

6位「称号はもういらねェ!!!」(3.6%)

8位「『海賊』を勘違いしてねェか!? おれ達ァ何も仲良し軍団じゃねェぞ!!! 『海賊』ってのは!! 利害が一致してりゃいいのさ!!」(3.1%)

8位「わずか数時間後 おれ達が!!! 世界を震撼させる最高のショーを見せてやる!!!!」(3.1%)

8位「このチェリーパイは死ぬほどウメェな!!!」(3.1%)

8位「この世界の未来は決まった… ゼハハハハハ…!! そう…ここから先は!! おれの時代だァ!!!!」(3.1%)

8位「人を凌ぐってのも楽じゃねェ!!!」(3.1%)

13位「ゼハハハ… ああ無駄とは言わねェ この世に不可能という事は何一つねェからな」(2.7%)

13位「おれはおめェにゃ殺されねェ…」(2.7%)

13位「自由だよなお前… 何をしたい?」(2.7%)

13位「よくおれ達を助けてくれたな ありがとよ 改めて歓迎するぜ いい仲間になれそうだ!! ゼハハハハ!!!」(2.7%)

17位「エース!! お前…!! おれの仲間にならねェか!!? おれと一緒に世界を取ろう!!! おれが成り上がる手段はもう全て計画してある!!!」(2.2%)

18位「誰にもおれを止められねェのさ!!! 全てを壊し!!! のみ込んでやる!!!」(1.8%)

19位「何をくやしがるんだねーちゃん… 今の戦いはそいつらの勝ちだぜ」 (0.4%)

黒ひげの名ゼリフ一覧

ここからはランクインした名言や名セリフを詳しく説明していきます。

「人の夢は!!! 終わらねェ!!!!」

物語の序盤、ジャヤで空島の存在を巡り対立したルフィとベラミー。対照的な両者の衝突を見届けた黒ひげが声高らかに宣言したこのセリフが、圧倒的な得票数で1位に選ばれました。

年を重ねると、少しずつ夢を語るのが恥ずかしくなってきますが、夢を追うことを諦める必要はありません。確かに現実から目を背けないことも大切ですが、いくつになっても理想や野望を叶えようとする精神は持ち続けていいと気づかせてくれる名言です。

【このセリフを選んだ理由】

・「シンプル・イズ・ベストで、人の夢は受け継がれていくもので終わらないと共感できる」(41歳・男性)

・「世界や世の中にバカにされたとしても、時代遅れだと罵られたとしても夢そのものは消えない、人間は自由だという意味が込められていて含蓄のあるセリフだと思ったからです」(32歳・男性)

・「『ONE PIECE』という物語のテーマである『夢・冒険・信念』を、悪役でありながら最も力強く肯定した瞬間だから」(46歳・男性)

・「生き様を象徴する言葉だと思うから」(49歳・男性)

・「黒ひげの本質が見えるシーンだから」(27歳・女性)



「“ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)”もそうさ!! 必ず存在する!!!!」

インペルダウンで再会したルフィに対するセリフです。黒ひげは「空島はあったろう?」と前置きしたうえで、このセリフを続けました。ワンピースの存在を信じて疑わない様子からは、ルフィにも劣らない信念の強さが感じられます。

目に見えないものを信じ抜くことは、簡単ではないでしょう。気持ちが揺らぐこともあるかもしれません。そんなときには、黒ひげのこの名言を思い出して、初心を取り戻してみましょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「黒ひげっぽくない素直なセリフでよかったから」(40歳・女性)

・「力強さにジーンときて、忘れられないシーンだから」(42歳・女性)

・「キャラにあったいいセリフだと思います」(48歳・男性)

・「印象的なセリフで心に響いた」(41歳・女性)



「やめときな 正義だ悪だと口にするのは!! …この世のどこを探しても答えはねェだろ くだらねェ!!!」

インペルダウンにて、ルフィがエースを救出しようと躍起になっていた裏で暗躍していた黒ひげ海賊団。一般人の安全を確保するためにも、罪人である海賊は逃がさないと正義感を示すハンニャバルをねじ伏せ黙らせた名言です。

現実社会でも多種多様な意見が溢れており、善し悪しの判断が難しくなってきています。自身の考えや意見を他人に押しつける危うさを忘れず、冷静に俯瞰できる柔軟性を持つことが大切ですね。

【このセリフを選んだ理由】

・「善とか悪とか見方や立場によっては裏返しになることもあるだろう」(47歳・男性)

・「正義や悪は時代や人によって変わるものだと思うので」(44歳・女性)

・「このセリフが今の時代にも言えると思うので」(43歳・女性)

・「ある意味で現実でも言えることだから」(34歳・男性)

・「なかなか真理をついた言葉だから」(49歳・男性)



「死ぬも生きるも天任せよ 恐れた奴が負けなのさ!!」

この名言は、マゼランの毒に追い詰められていた黒ひげ海賊団を救ったシリュウに対して発しました。詰めの甘さを指摘するシリュウですが、黒ひげは意に介さない様子で笑いながらこう返しています。

新たな挑戦を前にして、一度でも失敗を恐れてしまうとなかなか一歩目が踏み出せなくなるものです。備えあれば憂いなしはその通りですが、ときには運任せで飛び込んでみる勇気も必要になるでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「生き方が如実に表れている」(47歳・男性)

・「生き様を表していてかっこいい」(46歳・女性)

・「黒ひげの死生観を表した名言だと思う」(42歳・男性)

・「キャラクターにぴったりなセリフ」(48歳・男性)

・「素直に耳から入ってきて同感させられた言葉だからです」(49歳・男性)



「ゼハハハ!! 太陽か!! 闇か!! 勝者は一人だ!!!」

バナロ島でのエースとの決闘の際に登場した名言です。島を壊滅させるほどの戦いに勝ったのは黒ひげで、エースを海軍に引き渡すことで王下七武海入りを果たしました。

周囲と協力して、共存していくことも大切ですが、ときには衝突を避けられない場面も訪れます。社会では協調性を大事にしながら、闘争心も隠し持たなくてはなりません。優劣をつけなくてはいけない残酷さが詰まった名言です。

【このセリフを選んだ理由】

・「いかなるときも勝者は1つであるということをストレートに表現した言葉がいいと思います。ダークヒーローという感じがして直感的な言葉がしびれると思います。勝ち負けの根本をついたセリフと思います」(38歳・男性)



「笑われていこうじゃねェか 高みを目指せば出す拳の見つからねェケンカもあるもんだ!!!!」

ジャヤでのベラミーとの衝突で、決して手を出さなかったルフィを肯定した名言です。何も知らない周囲からは、一方的にやられたルフィが敗者に見えますが、けんか相手にふさわしくないと判断し無抵抗を貫いたルフィこそが真の勝者だと、黒ひげは認めていました。

人よりも上を目指していると、周囲に理解してもらえないこともあるでしょう。孤独に感じることがあっても自分を信じて、信念を曲げずに進むことでたどり着ける境地があるはずです。

【このセリフを選んだ理由】

・「笑いたい奴には笑わせとけってな! その通りです」(48歳・男性)

・「男なら共感できる名台詞だと思います」(46歳・男性)

「称号はもういらねェ!!!」

頂上戦争の大混乱の中で、当時海軍元帥だったセンゴクに対してこの名言を発しています。黒ひげの王下七武海入りは、インペルダウンへの侵入、囚人の解放と勧誘のための打算的なものでした。

目的のためなら手段を選ばない非情さが感じられる名言ではありますが、同時に強い覚悟も読み取れます。弱気になることが多い方は、黒ひげのマインドを少しだけ参考にしてみてもよいのではないでしょうか。

【このセリフを選んだ理由】

・「短い言葉だけどズッシリくる感じがするから」(40歳・女性)

・「説得力のあるお言葉。記憶に残る名言」(45歳・男性)

「『海賊』を勘違いしてねェか!? おれ達ァ何も仲良し軍団じゃねェぞ!!! 『海賊』ってのは!! 利害が一致してりゃいいのさ!!」

海軍を辞めた青キジを勧誘する際に登場した名セリフです。これまで目的を果たすことを最優先に生き続け、数々の実績を残している黒ひげらしい名言となっています。

社会に出ると、仲が良いだけでは通用しません。もちろん信頼関係を築くことも重要ですが、利害関係が一致しないと成立しないのも事実といえるでしょう。作中ではチームとして成り立っている海賊団が多く登場するため、非常に冷たく感じますが、現実味のある言葉でもあります。

【このセリフを選んだ理由】

・「元海軍大将に海賊の仲間入りを決断させたセリフだから。いつかルフィに対しても同じような言葉で共闘を持ち掛けてくるのではないかと期待している」(48歳・男性)

・「初めて甥っ子と鑑賞した回のセリフだったので印象に残っている」(40歳・男性)



「わずか数時間後 おれ達が!!! 世界を震撼させる最高のショーを見せてやる!!!!」

ルフィがエース救出のために奔走する一方、黒ひげは着々と自身の目的を遂行していました。計画が順調に進んでいることを示すように、堂々と発せられた名言です。

絶対的な自信は、言葉や態度に表れます。そして、自信に満ち溢れている人は、仲間にも希望や熱意を与えることができます。黒ひげ海賊団が成功を確信できるほどの準備と行動を積み重ねてきたこと、そして黒ひげの自信が伝播していることが伝わるセリフです。

【このセリフを選んだ理由】

・「キャラにふさわしい豪快な台詞だと思った」(39歳・男性)



「このチェリーパイは死ぬほどウメェな!!!」

この名セリフは、ジャヤにある酒屋でたまたまルフィの隣に座り、同時にチェリーパイを食べた際に登場しました。ことごとく味の好みが別れ、今にも揉め事を起こしそうな2人でしたが、懸賞金の額だけでルフィの強さを判断しない様子から、黒ひげが本質に目を向けられる人物であることがわかります。

最終章でキーパーソンの一人になるであろう黒ひげと、ルフィが初めて対面した印象的なシーンでの名言でした。

【このセリフを選んだ理由】

・「初登場のセリフで印象深い」(33歳・女性)



「この世界の未来は決まった… ゼハハハハハ…!! そう…ここから先は!! おれの時代だァ!!!!」

頂上戦争の場で、最大の目的を果たした黒ひげは、新時代の幕開けを宣言するかのように世界に向けてこの名言を叫びました。マリンフォードには絶望、焦り、不安、恐怖などさまざまな負の感情が溢れていたように思います。

野心家は意外と息を潜めているもので、水面下で準備を整えているケースもあるでしょう。ヴィラン的存在の黒ひげですが、時代の流れを読む力や強い覚悟は本物だと認め、評価せざるをえません。

【このセリフを選んだ理由】

・「黒ひげはどれほど強くなるのか分からなくなるようで印象的でした」(44歳・男性)



「人を凌ぐってのも楽じゃねェ!!!」

この名言は、1位に選ばれた「人の夢は!!! 終わらねェ!!!!」に続くセリフです。黒ひげは、笑いものにされても相手にせず、かわし続けるのは楽ではないが、上に行くにはその余裕も必要だと伝えたいのでしょう。

残念ながら、人と違うことをすると嘲笑される風習は完全になくなったとはいえません。革新的な挑戦には、周囲の反応に耐える煩わしさが伴いますが、黒ひげを見ているとそれすらも楽しめるような気がしてきますね。

【このセリフを選んだ理由】

・「人間の本能を感じてゾワゾワしたから」(39歳・男性)



黒ひげとは

黒ひげとは、マーシャル・D・ティーチの異名です。さまざまな手段を使い、ヤミヤミの実の入手、王下七武海入り、グラグラの実の能力の奪取と目的を果たしてきました。黒ひげの脅威を無視することはできず、白ひげ亡きあとは、四皇の一人に名を連ねています。

かなりの野心家でありながら強欲さをうまく隠し、長期間白ひげ海賊団の一員として馴染んでいました。基本的には豪快な人物ですが、勝負に出るタイミングを見誤らない勘のよさや計画性も兼ね備えているため、敵に回すと厄介です。

目的のためなら裏切りや卑怯な行動もためらわず、勝機がないと判断すると抵抗なく敵前逃亡する人間臭さもあります。Dの名を持つ一人として、終盤での活躍にも注目です。

『ONE PIECE』とは

漫画『ワンピース』とは、2026年時点で『週刊少年ジャンプ』で連載中のバトルファンタジー作品。「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)」を求め海に出た船長ルフィと、ルフィのもとに集まった仲間たちの航海を描いた青春冒険漫画です。

それぞれの夢を叶えるために航海を共にする麦わらの一味は、多くの死闘を越えていく中で強い絆で結ばれて信頼関係が深まっていきます。「悪魔の実」と呼ばれる果実を食べ、能力者となったキャラクターたちが扱う多種多様な異能も見どころの一つです。

2026年7月13日発売の『週刊少年ジャンプ』33号には、連載29周年を記念した『ONE PIECEカードゲーム』が特別限定とじ込み付録として1枚付いてきましたが、このカード目当てに購買希望者が殺到。通常より50万部増で発行されたものの、一部書店では抽選販売も行われるなど全国の書店やコンビニで『週刊少年ジャンプ』完売が相次ぎ、その人気の高さが改めて証明されました。

原作は1,000話を超え、ついに最終章に突入しています。長年にわたり張り巡らされた伏線や謎が、一気に回収されるであろう今後の展開は必読です。

黒ひげの名言・名セリフを紹介しました

黒ひげがルフィに初めて会った際に言った「人の夢は!!! 終わらねェ!!!!」という名言は多くの読者の記憶に残り、今回のランキングではほかのセリフに大きな差をつけて1位に選ばれました。

ずる賢い面もありますが、正論ともいえる名言や、絶対的な自信が溢れる名セリフを多く、カリスマ性が感じられます。黒ひげは、クライマックスでまだまだ見せ場が期待される人物です。新たな名言も楽しみに、今後の『ONE PIECE』の展開に注目しましょう。

調査時期: 2026年5月11日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計301人

調査方法: インターネットログイン式アンケート



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