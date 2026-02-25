尾田栄一郎氏原作の漫画『ONE PIECE』に登場するドンキホーテ・ドフラミンゴは、正義とは何かを考えさせる名言をいくつか残しています。また、育った環境や過去の経験が人格形成に大きく影響することを示唆する数々の名セリフも印象的です。

そこで、今回はマイナビニュース会員の男女300名を対象にアニメ・漫画『ONE PIECE』に登場するドフラミンゴの名言についてアンケートを実施。特に印象に残った名言・名セリフをランキング形式で紹介します。

ドフラミンゴの名言ランキング

1位「正義は勝つって!? そりゃあそうだろ 勝者だけが正義だ!!!!」(11.2%)

2位「弱ェ奴は 死に方も選べねェ!!!」(7.6%)

3位「“平和”を知らねェ子供(ガキ)共と “戦争”を知らねェ子供共との価値観は違う!!!」(5.8%)

3位「海賊が悪!!? 海軍が正義!!? そんなものはいくらでも塗り替えられてきた…!!!」(5.8%)

3位「始まるんだよ!!! 海賊の歴史上最大の!!! “覇権争い”が!!!!」(5.8%)

6位「お前らの生きてきた人生とはレベルが違う!!!」(5.4%)

7位「なぜおれが実の家族を二度も殺さなきゃならないんだ!!!」(4.5%)

7位「ほう…強そうなのが来たな」(4.5%)

9位「おれにはこいつらしかいない…!! 家族を笑う者はおれが許さん…!!!」(4.0%)

10位「そんなバカな事するハズがないと思う固定観念が人間の“盲点”を生む…!!」(3.6%)

10位「大きなマジックショー程… 意外に簡単なところにタネはあるもんだ」(3.6%)

12位「権力は足が早い すぐに腐っちまうモンさ…!!!」(3.1%)

12位「本物の海賊だけが生き残れる世界がやってくる!!! 力のねェ奴ァ逃げ出しな!!!」(3.1%)

14位「いいかひよっこ“悪魔の実”の能力にはまだ 『覚醒』という上の世界(ステージ)があるんだ…!!!」(2.7%)

15位「いやァ……!! もっと上だ……!!!」(2.2%)

15位「おれは仲間の“失敗”は咎めない だが “裏切り”は許さねェ……!!」(2.2%)

15位「おれが手綱を引いていたんだ!! 世界の“怪物達”の手綱をな!! おれを潰すべきじゃなかった… ──あんたら必ず後悔するぞ」(2.2%)

15位「お前調子に乗るんじゃねェぞ… いつからおれの上司になったんだ」(2.2%)

19位「──すまん相棒…… ……お前とは一番古いつき合いだ 今日まで… ごくろうだったな」(1.3%)

20位「──そう思いたいもんだ ──おれも疑いたくはねェよ…… …実の弟だ」(0.4%)

戦争や正義を考えさせられる! ドフラミンゴの名ゼリフ一覧

ここからはランクインした名言や名セリフを詳しく説明していきます。

「正義は勝つって!? そりゃあそうだろ 勝者だけが正義だ!!!!」

海軍と海賊が激闘中のマリンフォードにて、堂々と宣言しました。ドフラミンゴはこの名言の直前に「頂点に立つ者が善悪を塗り替える」とも発言しており、実際の歴史でも繰り返されてきたであろう闇深い過去をも思い起こさせる名言です。

現実社会でも上に立つ者の意見ですべてが決まるという場面はあります。過程を無視されているようでやりきれない気持ちになる場合もありますが、そういった厳しい現実があることも理解しておくべきだと思わされますね。

【このセリフを選んだ理由】

・「まさしく今の世界情勢そのものだから」(47歳男性)

・「現実、的を射ているから」(42歳男性)

・「ドフラミンゴの思想が凝縮されているセリフだと思うから」(42歳男性)

・「悪ながらカッコいいと思った」(44歳男性)

・「例えとして秀逸だなと思った。ぞくっとした」(38歳男性)



「弱ェ奴は 死に方も選べねェ!!!」

ローと戦っている途中で登場した残酷な名言です。ローに対するセリフではあるものの、操られているベラミーに言っているようにも聞こえます。このセリフは、ローもパンクハザード編で口にしていましたが、元々はドフラミンゴの教えでした。

スキルや経験が少ないと、選択肢は限られます。やりたいことができずに悔しい思いをすることがないよう、学びや努力を続けて自身を高めることが大切だと再認識させてくれる名セリフです。

【このセリフを選んだ理由】

・「真理だと思ったから」(41歳男性)

・「綺麗事を一切言わない“残酷な正直さ”があるから」(47歳女性)

・「いかにも彼らしいセリフ。シビれる」(37歳女性)

・「現在の社会もその通りだと思うから」(49歳男性)



「“平和”を知らねェ子供(ガキ)共と “戦争”を知らねェ子供共との価値観は違う!!!」

1位の名言と同じく、マリンフォードで登場しました。育った環境により価値観が大きく異なることを指摘する、核心を突いた名言です。

価値観は人それぞれで、あまりにも違うと衝突は避けられないかもしれません。しかし、真摯に向き合いしっかりと話し合うことで解決できるケースもあります。人と価値観が合わず困ったときは、ある程度のズレは生じて当然ととらえて余裕のある対応を取ることが平和的解決につながるでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「悪役としての矜持が感じられるセリフだから」(48歳男性)

・「酸いも甘いも知ったうえでの発言が重い」(42歳男性)

・「今も昔も争いが続いているが、やはり経験者と未経験者は命の価値観が違うと思うから」(36歳女性)

・「立場が違えば、正義が変わるという物事の本質だと思うから」(32歳男性)



「海賊が悪!!? 海軍が正義!!? そんなものはいくらでも塗り替えられてきた…!!!」

マリンフォードでこのセリフを発したドフラミンゴは、大混戦を楽しんでいるようでした。正義の文字を背中に背負っている海軍ですが、恐怖で戦えない海兵をクズと呼び罰する赤犬を見て、正義の定義が揺らいでしまう場面で登場する印象的な名言です。

時代と共に常識が変化していくように、善悪の考え方も決して不変ではありません。周りに流されることなく、何が正しくて何が間違っているのかをしっかり見極めることが非常に重要です。

【このセリフを選んだ理由】

・「ドフラミンゴの性格をよく表しているセリフだと感じました」(32歳男性)

・「現実の世界に当てはまると思うから」(47歳男性)

・「戦争がそんなもんだから」(43歳男性)



「始まるんだよ!!! 海賊の歴史上最大の!!! “覇権争い”が!!!!」

ルフィに敗れ海軍に拘束されたドフラミンゴは、護送中にこのセリフを口にしました。大きな流れの終わりと新たな幕開けを示唆する名言です。

水面下で続いていた対立がおさまったからといって、すべてが解決するとは限りません。ビジネスシーンではより大規模な対立に発展し、努力や工夫だけでは乗りきれなくなることもあるでしょう。好転に思える場面でも楽観せず、先を見据える観察眼が大切です。

【このセリフを選んだ理由】

・「これから戦いが始まる期待感を煽るから」(49歳女性)

・「今後の物語に勢いをつけるセリフだったから」(47歳男性)

・「すごく熱く興奮しているセリフなので」(47歳男性)



「お前らの生きてきた人生とはレベルが違う!!!」

自身の過去を打ち明けた際、ルフィとローに対して発した名言です。天竜人として生まれたドフラミンゴは、父に振り回され屈辱的な思いを味わっており、その怒りを抱えたまま成長しました。過去の経験が、人間形成に大きく影響することがよくわかります。

実際に、生まれたのが貧しい国か裕福な国かで見える景色は大きく異なるため、思考や性格に差が生じることもあるでしょう。厳しい環境を生き抜いたドフラミンゴが言うからこそ、説得力と恐ろしさが増しています。

【このセリフを選んだ理由】

・「ドフラミンゴの壮絶な人生を漫画で読むと、この言葉は非常に説得力がある」(41歳男性)

・「泥臭くかっこいいと思ったから」(42歳男性)

・「個人的に一番の名シーンで脳裏に焼きついておりますね」(43歳男性)



「なぜおれが実の家族を二度も殺さなきゃならないんだ!!!」

実の弟であるコラソンに銃口を向けながらこのセリフを口にしました。コラソンに裏切られた苛立ちや、家族を殺す葛藤が感じられる名言です。

ドフラミンゴは家族との不本意な別れを経験しているがゆえに、仲間を「ファミリー」と呼び特別視しているのでしょう。実の弟を撃つのは決して楽な選択ではなかったはずですが、それを実行に移せる非情さや覚悟も組織のトップには必要なのだと感じさせる名シーンです。

【このセリフを選んだ理由】

・「自分の家族を殺すことになった悲痛の叫びがとても心に残るからです」(45歳男性)

・「ドフラミンゴの魂の叫びのような感じがあるから」(45歳男性)



「ほう…強そうなのが来たな」

サウザンド・サニー号のピンチに駆けつけたサンジに対して発した少し挑発的な名言です。必死なサンジと楽しむ余裕のあるドフラミンゴに、実力の差が感じられます。

相手の立場や実力を正しく見極める力は、現実でも必要な場面があります。鋭い観察眼があると、コミュニケーションや交渉をスムーズに進めやすくなるでしょう。ドフラミンゴのように相手の強さを計る必要はありませんが、相手の人となりを理解しようとする気持ちは大切です。

【このセリフを選んだ理由】

・「何回か聞いたことがあるセリフで頭に残っていたから」(45歳男性)

・「なんとも少々馬鹿にしたような言い方が好きです」(48歳男性)



「おれにはこいつらしかいない…!! 家族を笑う者はおれが許さん…!!!」

仲間を笑われた際、ドフラミンゴは表情を一変させ怒りをあらわにしてこの名言を発しました。容赦なく残酷な行動を繰り返すドフラミンゴですが、血のつながった家族がいない中で幹部たちをいかに大切に思っているかが伺えます。

実際に、仲間や家族が侮辱されたら怒りを感じることがあるでしょう。ドフラミンゴの報復はやりすぎですが、仲間を守ろうとする責任感には人間味が感じられます。

【このセリフを選んだ理由】

・「ファミリー愛があふれていたから」(46歳女性)

・「血はつながっていないのに仲間を家族と言っていて、絶対に許さないと本気で怒っていて感動したし、うらやましいとも思ったから」(49歳女性)



「そんなバカな事するハズがないと思う固定観念が人間の“盲点”を生む…!!」

疑いようのない方法で欺かれ、動揺するローに対して発した名言です。普通なら考えつかない、思いついても実現しえないやり方でローや麦わらの一味を騙したドフラミンゴ。人間の盲点をうまく利用した大胆すぎる作戦でした。

オーソドックスなやり方や安易な予測による計画ばかりに慣れると、想定外の事態で対応が遅れてしまいます。社会に出たら、固定観念にとらわれない柔軟な思考が大切だと気づかされる名セリフです。

【このセリフを選んだ理由】

・「人の行動は予測できない。自分の過去の経験だけで考えてはいけないことは実際の自分の人生でも経験しており、ハマった」(46歳男性)

・「仕事でも同じことが言えるから」(36歳女性)



「大きなマジックショー程… 意外に簡単なところにタネはあるもんだ」

この名言も、ドレスローザ編で予想外の展開に混乱するローに対して発しています。重大な問題を見落としていたことを指摘する手厳しい名言です。

絶対に解けないと感じる問題や無理難題と思われる仕事でも、意外とシンプルな解決策があることは多いです。大きな壁に直面したときほど、さまざまな視点から考えられる洞察力の高さが自身の助けになるはずなので、広い視野と冷静さを身につけたいですね。

【このセリフを選んだ理由】

・「なかなか真理をついているから」(48歳男性)

・「裏社会や闇のフィクサー感がにじみ出ていていいセリフ」(49歳男性)



ドフラミンゴとは

漫画『ONE PIECE』に登場するドンキホーテ・ドフラミンゴは元王下七武海の一人でありながら、ドレスローザの国王でした。しかし、ローやルフィと戦ったあとは海軍に捕まり、現在はインペルダウンに幽閉されています。

天竜人の家庭に生まれたものの、父が地位を捨て地上で暮らすことを選んだがゆえに、天竜人を恨む者たちから迫害を受けました。何不自由なく暮らしていたドフラミンゴには大きすぎる屈辱で、怒りや歪みばかりが肥大化しています。

ドンキホーテファミリーの絆や信頼関係は強く、ドフラミンゴは幹部を家族と呼び大切にしています。しかし、仲間であろうと一度でも裏切れば容赦なく罰する非情さも持つ危険な人物です。

『ONE PIECE』とは

漫画『ワンピース』とは、2026年時点で『週刊少年ジャンプ』で連載中のバトルファンタジー作品。「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)」を求め海に出た船長ルフィと、ルフィのもとに集まった仲間たちの航海を描いた青春冒険漫画です。

それぞれの夢を叶えるために航海を共にする麦わらの一味は、多くの死闘を越えていく中で強い絆で結ばれて信頼関係が深まっていきます。「悪魔の実」と呼ばれる果実を食べ、能力者となったキャラクターたちが扱う多種多様な異能も見どころの一つです。

原作は1,000話を超え、ついに最終章に突入しています。長年にわたり張り巡らされた伏線や謎が、一気に回収されるであろう今後の展開は必読です。

ドフラミンゴの名言・名セリフを紹介しました

ドフラミンゴの名言ランキング上位には、正義について考えさせられる名言や、環境や経験が人格形成に大きく影響することを実感させられる名セリフが多くランクインしました。

壮絶な過去を経験しているからこそ、ドフラミンゴの言葉には冷たさと重みがあります。絶対的な悪に見えますが、物事を俯瞰できる冷静さや観察眼、分析力は見習いたいものですね。

ドフラミンゴのほかの名セリフも気になる方は、ドレスローザ編を中心に振り返ってみるとよいでしょう。

調査時期: 2025年12月15日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート



