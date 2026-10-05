10月11日23時15分よりフジテレビ系全国ネットにて放送開始する、アニメ『ドラゴンボール超(スーパー) ビルス』より、放送・配信を目前に、日本の5都市(東京、大阪、名古屋、福岡、札幌)と北米NY・LAを中心に超(スーパー)開幕広告の大規模展開がスタートした。

各都市でアドトラック／ラッピングバスが街中を走るほか、駅広告にも『ドラゴンボール超(スーパー) ビルス』が登場!日本の都市を走るアドトラックには孫悟空役・野沢雅子さんのナレーションが流れるほか、東京を走るトラックには「超(スーパー)始動ビジュアル」を模した悟空の立像が実際に設置され、「超(スーパー)始動」と「超(スーパー)開幕」2つのビジュアルをトラックの両面で楽しむことができる。

また、北米NY・LAでラッピングバスが走行し、大規模交通広告を展開。加えて北米全土で30箇所のショッピングモールでも『ドラゴンボール超(スーパー) ビルス』の広告展開がスタートする。

東京・大阪・名古屋・福岡・札幌の5都市でアドトラックが走行!

10月11日からの放送、配信を目前に、東京・大阪・名古屋・福岡・札幌の5都市では、『ドラゴンボール超(スーパー) ビルス』の「超(スーパー)開幕ビジュアル」を使用したアドトラックが走行。車両からは、孫悟空役・野沢雅子さんによるナレーションが流れ、放送・配信開始に向けて街中を盛り上げる。

さらに東京では、「超(スーパー)始動ビジュアル」を模した悟空の立像が実際に車両に設置された、スケルトン仕様の特別車両も登場。「超(スーパー)始動ビジュアル」と「超(スーパー)開幕ビジュアル」、両面で異なるビジュアルを楽しむことができる。

※福岡市内走行のアドトラックは音声放送は行わない。

また、5都市の主要駅では、壁面広告が展開。“エンハンスド版”としてパワーアップした場面の数々を、「超(スーパー)、進化」「超(スーパー)、決戦」「超(スーパー)、襲来」など、それぞれの場面に合わせた“超(スーパー)”のコピーとともに切り取り一挙に掲出。「超(スーパー)開幕ビジュアル」と組み合わせた迫力あるビジュアルが駅を彩り、パワーアップした本作のさまざまな場面を印象的に映し出す。

アドトラック走行エリア

東京：渋谷／原宿／新宿

大阪：梅田周辺

名古屋：栄／大須・大阪：梅田周辺

福岡：天神／博多

札幌：さっぽろテレビ塔周辺

駅広告掲出場所

東京：半蔵門線渋谷駅 地下コンコース

大阪：ホワイティうめだ プチシャン連絡通路

名古屋：名古屋市営地下鉄東山線名古屋駅ホーム

福岡：JR博多駅 中央改札外 博多阪急前サブコンコース壁面

札幌：札幌地下鉄南北線大通駅 地下コンコース

ニューヨーク・ロサンゼルスでもラッピングバスが走行!

ニューヨーク、ロサンゼルスでも『ドラゴンボール超(スーパー) ビルス』の超(スーパー)広告展開を実施!「超(スーパー)開幕ビジュアル」を大胆に車体に施したラッピングバスが両都市を走行、バス停や地下鉄の駅にも「超(スーパー)開幕ビジュアル」が登場する。さらに、北米内の全30か所のショッピングモールでも広告展開を実施する。

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