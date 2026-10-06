劇場長編アニメーション『宇宙戦艦ヤマト√2199（ルート2199）』の制作が決定したこと発表された。

1974年10月6日にTVシリーズの放送が始まった『宇宙戦艦ヤマト』は、2026年に52周年を迎える。新作となる『宇宙戦艦ヤマト√2199』では、庵野秀明が企画・製作総指揮を担当。出渕裕と庵野が監督・デザインワークスを務める。

アニメーション制作はProduction I.Gとスタジオカラーによる初の共同制作。製作はシン・オフィス・アカデミーが担う。

発表にあわせて公開されたティザービジュアルには、荒廃した大地から宇宙へ向けて発進しようとするヤマトが描かれている。公開時期は現時点で未定で、決まり次第発表される。

庵野は本作について、「少年の時の夢を叶える為だけでなく、自分達が次世代や同世代への祈りや願いを込めたヤマトを作り続けたい。その想いで製作しています」とコメントを寄せた。

『宇宙戦艦ヤマト√2199』スタッフ

原作 ：西﨑義展

：西﨑義展 企画・製作総指揮 ：庵野秀明

：庵野秀明 企画 ：石川光久

：石川光久 監督・デザインワークス ：出渕裕

：出渕裕 監督・デザインワークス ：庵野秀明

：庵野秀明 制作プロダクション ：Production I.G×スタジオカラー

：Production I.G×スタジオカラー 製作 ：シン・オフィス・アカデミー

(c)西﨑義展／シン・オフィス・アカデミー