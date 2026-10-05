劇場アニメ『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』の完成披露上映会が10月4日、東京・新宿バルト9で開催された。

イベントには、梓川咲太役の石川界人、桜島麻衣役の瀬戸麻沙美、美東美織役の石見舞菜香、牧之原翔子役の水瀬いのりが登壇。シリーズ完結作の公開を前に、完成した本編への思いや作品の注目ポイントを語った。なお、イベントはアニプレックスのYouTubeチャンネルでも生配信された。

完成映像を見た感想を聞かれた石川は、「完結するということにまだ実感が湧かないですが、最後にふさわしい作品になっていると感じているので、早く皆さんに見てもらいたいです」とコメント。瀬戸は「シリーズの最後となる作品ですが、寂しさを感じるタイミングを見失うほど実感がないです」と明かし、「温かさが残る作品に仕上がっている」と作品への手応えを語った。

桜島麻衣役の瀬戸麻沙美

「青春ブタ野郎」シリーズで描かれてきた思春期症候群について、石川は「人それぞれの悩みや思春期特有の感情が超常現象として現れるもの」と説明。「最後の思春期症候群が一体どのようなものなのか、ぜひ注目してほしい」と呼びかけた。

梓川咲太役の石川界人

本作の鍵を握る「#夢見る」も話題に。夢で見たことが現実になるといううわさをきっかけに広がったSNS上の投稿「#夢見る」が消え、現実が書き換えられていく展開について、石見は「良くなった部分もあれば悪くなった部分もあり、単純にどちらが良いとは言えない複雑さや切なさを感じました」と話す。

美東美織役の石見舞菜香

水瀬は、「自分が信じて進んできた一本の道が、今どこにあるんだろうという不安定さが、この作品のキーワードになっている」とコメント。完成作については、「“完結”と聞くと寂しさが残るのに、どこか前向きな気持ちにもなれる、そんな終わり方だった」と語った。

牧之原翔子役の水瀬いのり

また、アフレコを振り返った瀬戸は、「麻衣さんとしては、最後だけど変わらないものが大きいのかなと思いました。咲太を見守るというか、咲太を見つめていこうと思って臨みました」と明かす。石川は「“終わりの始まり”が近づいてくるのがすごく嫌で」と心境を吐露しつつ、収録前に走ってスタジオへ入ったエピソードを披露。劇中でも咲太が走ることから、「ちょうどいい感じになりました」と笑いを誘った。

イベント終盤には、原作イラストを手がける溝口ケージによるフィナーレビジュアル「思春期のその先へ～青ブタ完結～」も公開。会場では公開記念舞台挨拶や劇場物販の情報も発表された。

最後に石川は、「『青春ブタ野郎』を『観たい』という思いをずっと体現してくれたファンの皆さんがいたからこそ完成した、劇場完結作品だと思っている」と感謝を伝えた。そして、「観る前より観た後の皆さんが少しでも優しい人になってくれていたらうれしいです」とメッセージを送った。

劇場アニメ『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』は、10月16日より公開される。

作品情報

タイトル ：劇場アニメ『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』

：劇場アニメ『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』 公開日 ：10月16日（金）

：10月16日（金） 原作 ：鴨志田一（電撃文庫刊「『青春ブタ野郎』シリーズ」）

：鴨志田一（電撃文庫刊「『青春ブタ野郎』シリーズ」） 原作イラスト ：溝口ケージ

：溝口ケージ 監督 ：増井壮一

：増井壮一 構成・脚本 ：横谷昌宏

：横谷昌宏 キャラクターデザイン ：田村里美

：田村里美 音楽 ：fox capture plan

：fox capture plan 制作 ：CloverWorks

：CloverWorks 配給 ：アニメック

キャスト

梓川咲太：石川界人

桜島麻衣：瀬戸麻沙美

美東美織：石見舞菜香

広川卯月：雨宮天

赤城郁実：山根綺

姫路紗良：小原好美

岩見沢寧々：上田麗奈

古賀朋絵：東山奈央

双葉理央：種﨑敦美

豊浜のどか：内田真礼

梓川花楓：久保ユリカ

牧之原翔子：水瀬いのり

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