『満州アヘンスクワッド』公式Xアカウントは10月5日、「アニメ化決定」と題した告知を公開した。。作品世界をイメージしたティザービジュアルもあわせて披露された。

『満州アヘンスクワッド』は、『週刊ヤングマガジン』連載中、単行本第22巻は累計発行部数350万部を突破しているクライムサスペンス漫画。戦前の満州を舞台に、アヘンを巡る人間模様を描く。

今回のアニメ化発表とともに、10月5日発売の「ヤングマガジン45号」にて連載が再開された。ファンからは「連載再開からアニメ化は嬉しい」という喜びの声や、「アニメ化出来るんだこの作品…」「最高です! でも、アニメ放送できるんだという感想もある」と、ハードな内容がどう描かれるのか気になる声も多く寄せられている。