『満州アヘンスクワッド』公式Xアカウントは10月5日、「アニメ化決定」と題した告知を公開した。。作品世界をイメージしたティザービジュアルもあわせて披露された。
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 『満州アヘンスクワッド』 アニメ化決定 ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 原作：門馬司 漫画：ツルシマ 作画原案：鹿子 🫙公式サイト https://t.co/pDlxZB6nn7 これは、“悪魔の薬”を作る男の物語―― #満州アヘンスクワッド #ManshuSquad https://t.co/kI5GlaCkms— 【公式】『満州アヘンスクワッド』＠連載再開＆アニメ化決定！ (@manshu_ym) October 4, 2026
『満州アヘンスクワッド』は、『週刊ヤングマガジン』連載中、単行本第22巻は累計発行部数350万部を突破しているクライムサスペンス漫画。戦前の満州を舞台に、アヘンを巡る人間模様を描く。
今回のアニメ化発表とともに、10月5日発売の「ヤングマガジン45号」にて連載が再開された。ファンからは「連載再開からアニメ化は嬉しい」という喜びの声や、「アニメ化出来るんだこの作品…」「最高です! でも、アニメ放送できるんだという感想もある」と、ハードな内容がどう描かれるのか気になる声も多く寄せられている。