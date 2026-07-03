海軍大将としてルフィたちの前に立ちはだかる黄猿(ボルサリーノ)は、基本的にいつも飄々とした様子のため、あまり名言を言っていない印象を持つ方もいるでしょう。しかし、エッグヘッド編では赤犬に感情をぶつけるような名言や、五老星相手に意見する名セリフも登場しました。

そこで、今回はマイナビニュース会員の男女302名を対象にアニメ・漫画『ONE PIECE』に登場する黄猿の名言についてアンケートを実施。特に印象に残った名言・名セリフをランキング形式で紹介します。

黄猿の名言ランキング

マイナビニュース会員に黄猿の名言についてアンケートを実施したところ、以下のようなランキング結果になりました。

1位「疑うヒマァあんならよ!! てめェの目で見に来いやクソガキ!!!」(8.6%)

2位「殺してェわけ…!! 殺してェわけねェでしょうが…!!」(6.8%)

3位「速度は…“重さ”“光”の速度で蹴られた事はあるかい」(6.3%)

3位「…………これだから“海賊”は信用ならねェよォ～～……」(6.3%)

5位「オイ…サカズキ…お前さん“親友”を殺した事あんのかい」(5.0%)

5位「確かに見事に育ったもんだ 見せてみろ…成長!!」(5.0%)

7位「立ち塞がる男の覚悟潰しゃ… こっちも恰好つきません 筋くらい通させてくださいよ」(4.5%)

7位「行儀が悪いね」(4.5%)

9位「海賊の罪は消えんでしょう…!!」(3.6%)

9位「傷ならある…深い傷が… ──もう休ませてくれ……」(3.6%)

11位「任務以外で知り合いを傷つけさせねェでくれよォ…」(3.2%)

12位「みっともねェよな…… もっと濃いのをかけて来るんだったよサングラス」(2.7%)

12位「“空白の100年”の研究は…庇いきれねェよ 戦桃丸君 わっしは社畜だよ」(2.7%)

14位「ありゃあ全部“死刑”でいいんでしょ? センゴクさん…」(2.3%)

14位「困ったねェ～～軽い気持ちでこの島に来たのにねェ…」(2.3%)

14位「せいぜいお気をつけなすって……… ヒヨッ子の諸君… 今はわっしもいるのでねェ…!!!」(2.3%)

17位「わっしが出ましょう すぐ戻ります ご安心なすって」(1.8%)

17位「これは大問題だよォ」(1.8%)

19位「立つ瀬がねェのよ…… お前らの首くらい持って帰らねェと…」(1.4%)

20位「…………こりゃあ～やりすぎたねェ～」(0.9%)

黄猿の名ゼリフ一覧

ここからはランクインした名言や名セリフを詳しく説明していきます。

「疑うヒマァあんならよ!! てめェの目で見に来いやクソガキ!!!」

エッグヘッドで黄猿が手を抜いたのではないかと疑う赤犬を怒鳴りつけた際の名言です。基本的にいつも冷静な黄猿が珍しく感情を爆発させていました。

現実でもさまざまな場面で報告を求められることがありますが、実際に目にして体験したことと、話でしか聞いていないことでは、重みがまったく異なります。報告を受ける側になるときは、話のみですべてを判断するのではなく、対応した人の気持ちや努力もくみ取ることが大切です。

【このセリフを選んだ理由】

・「百聞は一見に如かず、ということを表している名言だと思う」（47歳・男性）

・「黄猿が感情的になったのを初めて見たから」（41歳・男性）

・「なかなか心に響く台詞だった」（49歳・男性）

・「とても共感できるからです」（39歳・女性）



「殺してェわけ…!! 殺してェわけねェでしょうが…!!」

海軍がベガパンクの命を狙う理由を理解できないルフィに、この名言を返しました。海軍大将である黄猿ですら命令に背けない様子や、正義を背負いながらも人を攻撃しなくてはならない闇の深さが伺えます。

社会に出ると、嫌なことを避けられないときも訪れます。何かを犠牲にしたり、諦めたりしなくてはならないこともあるでしょう。仮に不本意であっても指示に従う社会人の苦悩を代弁するような名言でした。

【このセリフを選んだ理由】

・「絶対に殺したくないという気持ちが痛いほどわかるからです」（46歳・男性）

・「本心が出ていると思うから」（37歳・男性）

・「悲しい感じの名シーンだった」（41歳・男性）

・「このフレーズがワンピースで一番の名言だと思う」（48歳・男性）



「速度は…“重さ”“光”の速度で蹴られた事はあるかい」

この名言は、シャボンディ諸島で遭遇したバジル・ホーキンスに対して発しました。ピカピカの実の能力者である黄猿だからこそ言える名セリフです。

ビジネスの現場でも、行動を起こす速さは武器になるでしょう。速やかな情報収集やアクションは周りとの差を生みます。また、すぐに決断することで、問題が大きくなる前に解決できる場面が増えます。物事を後回しにする傾向がある方は、スピードの価値を見直してみるとよいでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「海軍大将の圧倒的な強さを見せつけられたから」（33歳・女性）

・「強者を感じさせるセリフで語感もかっこいい」（42歳・男性）

・「悪魔の実の能力がとてもよくわかる言葉でインパクトがあった」（41歳・男性）

・「大将の強さがはっきり伝わる戦闘シーンで印象に残った」（44歳・男性）



「…………これだから“海賊”は信用ならねェよォ～～……」

シャボンディ諸島で、本部に召集されたはずのバーソロミュー・くまを発見した際の名セリフです。王下七武海と海軍は表面上、協力関係にあるものの信頼関係は築けていないことが伝わるシーンでした。

一度でも「信用できない人」という印象を持たれてしまうとなかなか払拭できません。少しでも不信感につながるような言動があれば、すぐに「やっぱり」と納得されてしまうでしょう。相手から信頼されることは簡単ではないと改めて実感させられる名言でした。

【このセリフを選んだ理由】

・「かっこよいセリフで、実社会でも通用する言葉だと思った」（42歳・男性）

・「キャラクターらしい良いセリフだと思います」（48歳・男性）



「オイ…サカズキ…お前さん“親友”を殺した事あんのかい」

エッグヘッドでの報告を渋る黄猿に「甘い仕事をしたのではないか」と迫る赤犬。感情を押し殺して任務を遂行した黄猿は、このセリフを呟きながら過去を振り返っていました。

ここまで重たい任務は非現実的ですが、チームや組織の成長のためには親しい仲間に厳しく接する必要もあるでしょう。よきライバルでも、ときには蹴落とす覚悟でぶつからなくてはいけないこともあります。現場で頑張る人のつらさが詰まった名言です。

【このセリフを選んだ理由】

・「エッグヘッド編を見ていて、黄猿の立場がつらすぎると感じた」（34歳・男性）

・「自身の立場に挟まれた切ない言葉だと思う」（49歳・男性）



「確かに見事に育ったもんだ 見せてみろ…成長!!」

エッグヘッドで再会した麦わらの一味に対して発した名言です。シャボンディ諸島では黄猿に圧倒されていた一味ですが、修行を経て互角に戦えるほど成長していました。一味を制圧しようとする気持ちの中に、成長への期待が隠れているようにも感じます。

仮に努力が認められても、結果を残せなければ成長は証明できません。過程と同じくらい結果も求められる現実の厳しさを象徴するような名セリフで、黄猿が口にするからこそ言葉の重みが増します。

【このセリフを選んだ理由】

・「ルフィの成長がわかるから」（34歳・男性）

・「成長を感じさせるセリフだから」（41歳・男性）



「立ち塞がる男の覚悟潰しゃ… こっちも恰好つきません 筋くらい通させてくださいよ」

エッグヘッドに向かう際、躊躇なく冷酷な命令を下すサターン聖にこの言葉を返しています。本来であれば反論など許されない関係性ですが、黄猿は自身の信念を貫こうと意見していました。

上司や先輩からの指示は、意に反する内容であっても断りにくいものです。しかし、絶対に曲げられない信念がある場合は、勇気を出して意見してみてもよいでしょう。相手を尊重しつつも自分の意見を伝えられる人こそ、信頼を得やすいです。

【このセリフを選んだ理由】

・「キャラクターの特徴がよく表れた名言だと思います」（32歳・男性）

・「心に刺さる言葉で印象に強く残る」（42歳・男性）



「行儀が悪いね」

エッグヘッドにて、再会して早々攻撃してきたルフィに対して発した名言です。海賊と海軍は一触即発が避けられない関係性ですが、誰が相手でも常に余裕を持って対峙する黄猿らしい反応と言えるでしょう。

苦手な人や敵対する相手でも、最低限のマナーは守らなくてはなりません。とくに、大人になるほど失礼な態度は悪目立ちしてしまいます。どんな相手に対しても、礼節をわきまえて接する大切さを教えてくれる名セリフです。

【このセリフを選んだ理由】

・「一言で見事に落とす表現だと思った」（42歳・男性）

・「ネタとしても話題になっていて面白かった」（40歳・男性）



「海賊の罪は消えんでしょう…!!」

海賊を辞めて静かに暮らしていたレイリーですが手配書は破棄されておらず、海軍に追われる立場のままでした。この名言は、海賊を辞めたからといって平穏は訪れない理由そのものです。

過去の行いは絶対になかったことにはできません。考えや行動を改めても、何らかの代償がともなうこともあるでしょう。現実社会にも通じる厳しさを含んでいるため、軽率な言動が増えてきたときの戒めになる名言です。

【このセリフを選んだ理由】

・「海賊という存在の重みを感じるセリフだった」（46歳・男性）



「傷ならある…深い傷が… ──もう休ませてくれ……」

エッグヘッドから帰還する際、海兵に傷を心配されたときに呟いた名言です。黄猿がエッグヘッドの戦いで肉体的な負傷よりも、心に大きなダメージを負っていたことが伝わります。

心身ともにタフに見える人でも、実は精神的に追い詰められていることもあります。また、なんでもそつなくこなす人ほど疲れや負担を隠すのがうまく、突然限界を迎えることもあるでしょう。一人で抱え込む癖がある方は、休む勇気を持つことも大切です。

【このセリフを選んだ理由】

・「過去の傷や生い立ちが伝わってくるセリフだった」（47歳・男性）



黄猿とは

黄猿とは、海軍大将であるボルサリーノの通称です。語尾を伸ばすゆったりとした喋り方が特徴的な人物で、任務中でも飄々としている様子が多くみられます。

自然(ロギア)系・ピカピカの実の能力者で、光速での移動や攻撃、レーザービームの発射などが可能です。基礎的な戦闘能力も高いうえに、汎用性に優れた能力の持ち主のため、海賊にとっては非常に大きな脅威となります。

海軍大将として現場にも赴き任務をこなしている様子から、指揮系統に忠実であることがわかりますが、エッグヘッドでは意に反する指令に従いながらも心を痛めていました。人間味の感じられる描写が増えたことで、親近感が増したキャラクターの一人です。

『ONE PIECE』とは

漫画『ワンピース』とは、2026年時点で『週刊少年ジャンプ』で連載中のバトルファンタジー作品。「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)」を求め海に出た船長ルフィと、ルフィのもとに集まった仲間たちの航海を描いた青春冒険漫画です。

それぞれの夢を叶えるために航海を共にする麦わらの一味は、多くの死闘を越えていく中で強い絆で結ばれて信頼関係が深まっていきます。「悪魔の実」と呼ばれる果実を食べ、能力者となったキャラクターたちが扱う多種多様な異能も見どころの一つです。

原作は1,000話を超え、ついに最終章に突入しています。長年にわたり張り巡らされた伏線や謎が、一気に回収されるであろう今後の展開は必読です。

黄猿の名言・名セリフを紹介しました

黄猿ことボルサリーノは、感情を押し殺しながらも親友と対峙したエッグヘッド編でとくに多くの名言を残しました。社会の厳しさが詰まった名セリフが多いため、共感を覚えた方もいるでしょう。

仕事に息詰まったときや、信念が揺らぎそうになったときには、ぜひ黄猿の名言・名セリフを思い出してみてください。

調査時期: 2026年5月11日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計302人

調査方法: インターネットログイン式アンケート



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