TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期第1話（第49話「蝗」）が11月2日に放送された。待望の新シリーズ開幕にSNSでは「やっと始まった!!」「また毎週の楽しみが増えるなああああ」と歓喜の声が相次ぎ、大きな盛り上がりを見せている。第3期から本格的に描かれる新たな物語や新キャラクターにも注目が集まった。

白娘々役・上田麗奈に「超綺麗」の声

第3期では、子の一族による反乱の後、後宮の毒見役を解任された猫猫が花街で薬師としての生活に戻る一方、壬氏は皇弟であることを公にし、正式に政務へ参加。さらに、国を襲う災害の予兆や、人々を惑わす謎の仙女のうわさなど、新たな事件の幕開けが描かれた。

放送後、とりわけ大きな反響を呼んだのが、冒頭から登場した仙女こと白娘々だ。

SNSでは、

「冒頭で登場した仙女こと白娘々のお声が上田麗奈さんで超綺麗」

といった声が投稿され、その神秘的な雰囲気と上田麗奈の透明感ある演技を絶賛する反応が見られた。

白娘々は第3期の重要人物の一人として描かれており、今後物語にどう関わっていくのかにも注目が集まっている。

皇弟となった壬氏にも注目集まる

第3期では、これまでとは立場の変わった壬氏の姿も描かれている。

ファンからは、

「壬氏様は正式に皇弟様としてデビュー！」

との声が上がった。

これまで後宮を舞台に活躍してきた壬氏だが、今後は皇弟として政治の表舞台に立つことになる。新たな責務を背負った壬氏の成長や活躍を期待する視聴者も多いようだ。

また、レギュラーキャラに加わった趙迂と猫猫のやり取りも話題となった。

「自由に小銭稼ぎをしたい趙迂に、外を徘徊する病気の妓女を見せて現実を突きつける猫猫、ぞっとしますｗ」

「いつか、『虫好きのひとりごと』みたいな感じで外伝でないかな？」

と、昆虫好きな猫猫らしい一面を楽しむ声も見られた。

そのほかSNSでは、

「怪しい軍師登場どう絡んでくるかな!?」

「妃が3人揃ってるとはいったい何を始めるんだろう？」

「初回から濃い!!」

などのコメントが投稿された。

第3期では、国を襲う災害の予兆や仙女のうわさなど、不穏な空気が漂い始めている。新たなキャラクターたちがどのように猫猫や壬氏と関わり、物語を動かしていくのか注目される。

「また毎週の楽しみが増える」の声

約半年にわたって放送される第3期を前に、ファンの期待は早くも高まっており、

「やっと始まった!!」

「これから半年も薬屋の世界を接種出来る事が本当に幸せ」

「また毎週の楽しみが増えるなああああ」

といった喜びの声も数多く投稿された。

白娘々の登場、皇弟として歩み始めた壬氏、そして猫猫を待ち受ける新たな謎。『薬屋のひとりごと』第3期は、第1話から多くの話題を呼ぶスタートとなった。今後の展開にも大きな期待が集まっている。

(c)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会