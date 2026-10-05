TVアニメ『ブラッククローバー』2nd Seasonより、第2話「地獄への扉」のあらすじと先行場面カットが公開された。
第2話では、モリスの手によってスペード王国に突如現れた魔神に対し、メレオレオナ・ヴァーミリオンが圧倒的な魔力を見せつける。
一方、スペード城へ侵入した魔法騎士団は三手に分かれ、それぞれ因縁を持つ「漆黒の三極性（ダークトライアド）」との戦いに挑む。シャーロット・ローズレイは、呪いの根源である悪魔・メギキュラを宿すヴァニカ・ゾグラティスと、ユノはヴァンジャンスをさらったゼノン・ゾグラティスと対峙する。
また、ジャック・ザリッパーとナハト・ファウストは、最強の肉体魔法を操るダンテ・ゾグラティスと互角の戦いを繰り広げる。冥府の門が開くまでにはまだ時間があると思われたなか、ナハトの前にある人物が姿を現す。
『ブラッククローバー』は、魔法がすべての世界で、ただ一人魔力を持たない少年・アスタが、あらゆる魔法を打ち消す「反（アンチ）魔法」を武器に戦う物語。「漆黒の三極性」の侵略によって仲間たちが窮地に陥るなか、アスタはすべてを取り戻すために立ち上がる。
第2話「地獄への扉」は、10月10日23時よりテレ東系列ほかで放送される。
第2話「地獄への扉」放送・配信情報
- テレ東系列：10月10日（土）23:00～
- BSテレ東：10月14日（水）24:00～
先行配信
10月11日（日）12:00より、アニメタイムズ、Lemino、U-NEXT、アニメ放題で配信開始。
一般配信
10月15日（木）12:00より順次配信開始。
- SVOD：バンダイチャンネル、dアニメストア、ABEMA、Amazon Prime Video、Disney+、DMM TV、FOD、Huluほか
- TVOD：バンダイチャンネル、Amazon Prime Video、J:COM STREAM、milplus、TELASA
- AVOD：Lemino、ニコニコチャンネル、ネットもテレ東、ABEMA、TVer、ニコニコ生放送
作品情報
- 原作：田畠裕基『ブラッククローバー』（集英社ジャンプコミックス刊）
- 監督：種村綾隆
- シリーズ構成：大知慶一郎
- キャラクターデザイン：竹田逸子
- 音楽：関美奈子
- アニメーション制作：スタジオぴえろ
- オープニングテーマ：WANIMA「消えない理由」
- エンディングテーマ：ONE OR EIGHT「Yellow Brick Road」
主要キャスト
- アスタ：梶原岳人
- ユノ：島﨑信長
- ヤミ・スケヒロ：諏訪部順一
- ノエル・シルヴァ：優木かな
- ナハト・ファウスト：下野紘
- リーベ：岡本信彦
- ダンテ・ゾグラティス：小山力也
- ゼノン・ゾグラティス：鈴木達央
- ヴァニカ・ゾグラティス：小倉唯
(c)田畠裕基／集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会