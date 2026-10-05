TVアニメ『ブラッククローバー』2nd Seasonより、第2話「地獄への扉」のあらすじと先行場面カットが公開された。

  • TVアニメ『ブラッククローバー』2nd Season第2話「地獄への扉」

    TVアニメ『ブラッククローバー』2nd Season第2話「地獄への扉」

第2話では、モリスの手によってスペード王国に突如現れた魔神に対し、メレオレオナ・ヴァーミリオンが圧倒的な魔力を見せつける。

一方、スペード城へ侵入した魔法騎士団は三手に分かれ、それぞれ因縁を持つ「漆黒の三極性（ダークトライアド）」との戦いに挑む。シャーロット・ローズレイは、呪いの根源である悪魔・メギキュラを宿すヴァニカ・ゾグラティスと、ユノはヴァンジャンスをさらったゼノン・ゾグラティスと対峙する。

また、ジャック・ザリッパーとナハト・ファウストは、最強の肉体魔法を操るダンテ・ゾグラティスと互角の戦いを繰り広げる。冥府の門が開くまでにはまだ時間があると思われたなか、ナハトの前にある人物が姿を現す。

『ブラッククローバー』は、魔法がすべての世界で、ただ一人魔力を持たない少年・アスタが、あらゆる魔法を打ち消す「反（アンチ）魔法」を武器に戦う物語。「漆黒の三極性」の侵略によって仲間たちが窮地に陥るなか、アスタはすべてを取り戻すために立ち上がる。

第2話「地獄への扉」は、10月10日23時よりテレ東系列ほかで放送される。

第2話「地獄への扉」放送・配信情報

  • テレ東系列：10月10日（土）23:00～
  • BSテレ東：10月14日（水）24:00～

先行配信

10月11日（日）12:00より、アニメタイムズ、Lemino、U-NEXT、アニメ放題で配信開始。

一般配信

10月15日（木）12:00より順次配信開始。

  • SVOD：バンダイチャンネル、dアニメストア、ABEMA、Amazon Prime Video、Disney+、DMM TV、FOD、Huluほか
  • TVOD：バンダイチャンネル、Amazon Prime Video、J:COM STREAM、milplus、TELASA
  • AVOD：Lemino、ニコニコチャンネル、ネットもテレ東、ABEMA、TVer、ニコニコ生放送

作品情報

  • 原作：田畠裕基『ブラッククローバー』（集英社ジャンプコミックス刊）
  • 監督：種村綾隆
  • シリーズ構成：大知慶一郎
  • キャラクターデザイン：竹田逸子
  • 音楽：関美奈子
  • アニメーション制作：スタジオぴえろ
  • オープニングテーマ：WANIMA「消えない理由」
  • エンディングテーマ：ONE OR EIGHT「Yellow Brick Road」

主要キャスト

  • アスタ：梶原岳人
  • ユノ：島﨑信長
  • ヤミ・スケヒロ：諏訪部順一
  • ノエル・シルヴァ：優木かな
  • ナハト・ファウスト：下野紘
  • リーベ：岡本信彦
  • ダンテ・ゾグラティス：小山力也
  • ゼノン・ゾグラティス：鈴木達央
  • ヴァニカ・ゾグラティス：小倉唯

(c)田畠裕基／集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会