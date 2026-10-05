TVアニメ『ブラッククローバー』2nd Seasonより、第2話「地獄への扉」のあらすじと先行場面カットが公開された。

第2話では、モリスの手によってスペード王国に突如現れた魔神に対し、メレオレオナ・ヴァーミリオンが圧倒的な魔力を見せつける。

一方、スペード城へ侵入した魔法騎士団は三手に分かれ、それぞれ因縁を持つ「漆黒の三極性（ダークトライアド）」との戦いに挑む。シャーロット・ローズレイは、呪いの根源である悪魔・メギキュラを宿すヴァニカ・ゾグラティスと、ユノはヴァンジャンスをさらったゼノン・ゾグラティスと対峙する。

また、ジャック・ザリッパーとナハト・ファウストは、最強の肉体魔法を操るダンテ・ゾグラティスと互角の戦いを繰り広げる。冥府の門が開くまでにはまだ時間があると思われたなか、ナハトの前にある人物が姿を現す。

『ブラッククローバー』は、魔法がすべての世界で、ただ一人魔力を持たない少年・アスタが、あらゆる魔法を打ち消す「反（アンチ）魔法」を武器に戦う物語。「漆黒の三極性」の侵略によって仲間たちが窮地に陥るなか、アスタはすべてを取り戻すために立ち上がる。

第2話「地獄への扉」は、10月10日23時よりテレ東系列ほかで放送される。

第2話「地獄への扉」放送・配信情報

テレ東系列 ：10月10日（土）23:00～

：10月10日（土）23:00～ BSテレ東 ：10月14日（水）24:00～

先行配信

10月11日（日）12:00より、アニメタイムズ、Lemino、U-NEXT、アニメ放題で配信開始。

一般配信

10月15日（木）12:00より順次配信開始。

SVOD ：バンダイチャンネル、dアニメストア、ABEMA、Amazon Prime Video、Disney+、DMM TV、FOD、Huluほか

：バンダイチャンネル、dアニメストア、ABEMA、Amazon Prime Video、Disney+、DMM TV、FOD、Huluほか TVOD ：バンダイチャンネル、Amazon Prime Video、J:COM STREAM、milplus、TELASA

：バンダイチャンネル、Amazon Prime Video、J:COM STREAM、milplus、TELASA AVOD ：Lemino、ニコニコチャンネル、ネットもテレ東、ABEMA、TVer、ニコニコ生放送

作品情報

原作 ：田畠裕基『ブラッククローバー』（集英社ジャンプコミックス刊）

：田畠裕基『ブラッククローバー』（集英社ジャンプコミックス刊） 監督 ：種村綾隆

：種村綾隆 シリーズ構成 ：大知慶一郎

：大知慶一郎 キャラクターデザイン ：竹田逸子

：竹田逸子 音楽 ：関美奈子

：関美奈子 アニメーション制作 ：スタジオぴえろ

：スタジオぴえろ オープニングテーマ ：WANIMA「消えない理由」

：WANIMA「消えない理由」 エンディングテーマ ：ONE OR EIGHT「Yellow Brick Road」

主要キャスト

アスタ：梶原岳人

ユノ：島﨑信長

ヤミ・スケヒロ：諏訪部順一

ノエル・シルヴァ：優木かな

ナハト・ファウスト：下野紘

リーベ：岡本信彦

ダンテ・ゾグラティス：小山力也

ゼノン・ゾグラティス：鈴木達央

ヴァニカ・ゾグラティス：小倉唯

(c)田畠裕基／集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会