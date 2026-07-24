東京でも気温が30度を超える日が続いており、夏の訪れを感じる今日この頃です。夏祭りや花火大会など、夏ならではのイベントが目白押しですが、人ごみやムシムシとした暑さを避け「自宅でゆっくり夏気分を満喫したい」と感じる方も多いのではないでしょうか。

涼しいお部屋で夏祭り気分が味わえたら最高ですよね。そこで今日は、ノンアルコールビールと屋台風おつまみをご紹介します。

サントリー「オールフリー」×焼きトウモロコシ

最初の1杯は、サントリー「オールフリー」です。こちらは、アルコール度数0.00%に加え、カロリー・糖質・プリン体ゼロを実現したノンアルコール・ビールテイスト飲料です。麦の旨味やアロマホップの爽快な香りを活かし、スッキリとした後味を楽しめる炭酸飲料として幅広いシーンで親しまれています。

今回はこちらの1杯にあわせて「焼きトウモロコシ」を用意しました。熱したフライパンにバターを入れ、バターが溶けたら、そこへトウモロコシを投入。焼き色がつくまでじっくり焼きます。最後に醤油、ハチミツで味付けをしたら完成です。

屋台の定番メニューとして愛されるこちらのひと品は、「オールフリー」との相性もぴったり。バター醤油のコクが、オールフリーの爽やかな後味とのど越しを引き立ててくれます。「家飲み」でも夏祭り気分を味わえます。

キリン「キリングリーンズフリー」×イカ焼き

2杯目は、キリン「キリングリーンズフリー」です。こちらは、キリンビールが販売するアルコール度数0.00%のノンアルコール・ビールテイスト飲料。3種のホップの香りと澄んだ苦み、素材本来の爽やかな味わいを活かしているのが特徴です。

こちらの1杯にあわせて用意したのは「イカ焼き」です。スルメイカを、醤油、みりん、酒、おろししょうがのタレで10分程漬け込み、フライパンでプリっと焼きました。こちらも屋台の定番メニューですよね。

もちろん「キリングリーンズフリー」との相性もバッチリ。グリーンズフリー特有の爽やかなホップの香りが、イカの旨味と見事に調和しています。

アサヒ「アサヒドライゼロ」×焼きそば&たこ焼き

3杯目は、アサヒ「アサヒドライゼロ」です。アサヒビールが発売するこちらのノンアルコール・ビールテイスト飲料は、「ドライなのど越し」「クリーミーな泡」が特徴で、カロリーゼロ・糖質ゼロ・プリン体ほぼゼロを実現した人気商品です。ノンアルコール飲料とは思えない飲みごたえを感じられます。

こちらの1杯にあわせて用意したのは「焼きそば」と「たこ焼き」。

焼きそばといえば、中華麺を豚肉やキャベツなどの具材と一緒に炒め、主にウスターソースなどで味付けした日本の代表的な麺料理ですが、屋台飯としても親しまれています。今回は目玉焼きもトッピングしてみました。

そして、どうしても焼きそばと一緒に楽しみたくて、近所のたこ焼き屋さんでたこ焼きも買っちゃいました。ソースとマヨネーズ、青のり、鰹節の他に九条ネギもたっぷりトッピングしてもらいました。アツアツのものをいただきます。

「アサヒドライゼロ」のドライなのど越しとクリアな味わいが、焼きそばやたこ焼きの濃厚なソース、コッテリとした風味をスッキリとリセットしてくれます。最後のひと口まで飽きずに食べ進められそうですよ。

おうち夏祭りを満喫しましょう

今回は、ノンアルコールビールと、屋台風おつまみをご紹介しました。涼しいお部屋でノンアルコールビールを飲みながら、夏祭り気分を味わえば、ムシムシとしたこの夏も快適に楽しめそうです。

テレビや配信等で花火鑑賞をしながら「おうち夏祭り」を満喫してみるのもおすすめです。

お酒が苦手な方や食後の予定が気になる方も、ノンアルコールビールなら気兼ねなくゴクゴク飲めちゃいますね。冷蔵庫でキンキンに冷やしたグラスに注ぐだけで、一気に夏ムードが高まりますよ。