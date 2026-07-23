角上魚類は、7月26日の土用の丑の日に向けて、7月25日、26日の2日間限定で諏訪店にキッチンカーを設置し、焼きたての国産うなぎ長蒲焼きを販売する。また、角上魚類全店では国産うなぎ長蒲焼きやうな重、うなぎ天ぷら合盛り丼など、うなぎ関連商品を豊富に展開する。

角上魚類

諏訪店限定で焼きたて国産うなぎをキッチンカー販売

諏訪店限定 キッチンカー

直火で焼き上げた国産うなぎは、皮目は香ばしく、身はふっくらジューシーな仕上がりになるという。

販売商品は「国産うなぎ長蒲焼き(大)」(2,300円)。販売時間は両日とも9:00～18:00。状況により早期終了する場合がある。

また、埼玉県内の川口店、草加店、越谷店、所沢店、大宮店、狭山店でも、7月25日、26日に店舗前特設テントで焼きたて販売を実施する。

角上魚類 越谷店 草加店 川口店

土用の丑の日はうなぎ関連商品5万点超を販売

2025年の土用の丑の日には、国産うなぎ長蒲焼きや白焼き、肝串などを全店舗で3.1万点以上販売した。さらに、うな重、うな丼、ひつまぶし丼、うなぎ天ぷら合盛り丼を合わせると、うなぎ関連商品の販売数は5万点を超えたという。

角上魚類 うなぎ

2026年も全店にうなぎ専用コーナーを設置し、土用の丑の日に向けた商品を販売する。

角上魚類 諏訪店

国産うなぎ長蒲焼きは今年値下げ

国産うなぎ長蒲焼きは、うなぎの稚魚が豊漁で肥育も順調だったことから、前年より約1割安い価格で販売する。

販売商品は以下の通り。

・国産うなぎ長蒲焼き(大) 2,300円

・国産うなぎ長蒲焼き(標準サイズ) 1,700円

・国産うなぎ肝串 260円



角上魚類 うなぎ

うな重やひつまぶし丼など豊富なうなぎメニューを展開

長蒲焼きのほか、うなぎを使用した惣菜や丼メニューも販売する。

販売商品は以下の通り。

・国産うな重 1,800円

・国産うな丼 900円

・ひつまぶし丼 900円

・うなぎ天ぷら合盛り丼 980円

・うなぎいなり 360円

・うなぎおにぎり(山椒小袋付) 500円

・うなぎの柳川風 580円



うな重やひつまぶし丼など豊富なうなぎメニュー

このほか、「国産うなぎ白焼き」や「国産うなぎ肝串」なども販売する。また、商品は入荷状況や店舗により取り扱いが異なる場合がある。売り切れ次第終了。