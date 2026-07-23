かつやは7月27日、新グランドメニューを国内のとんかつ専門店「かつや」で発売する。

新メニュー発売

ご飯を少なめにした「ライト」シリーズ

「サクサクのカツや美味しい具材は楽しみたいけれど、ご飯の量は少し控えめにしたい」という声に応えた新シリーズを発売する。ロースカツや玉子といった主役の具材はそのままに、ご飯の量を従来のカツ丼(梅)のご飯少なめと同量に設定した。

代表格となる「カツ丼ライト」(通常店舗649円/券売機店舗650円)をはじめ、「ねぎタルチキンカツ丼ライト」(通常店舗649円/券売機店舗650円)など、お手頃な価格帯で提供する。

「カツ丼ライト」(通常店舗649円/券売機店舗650円)

「ねぎタルチキンカツ丼ライト」(通常店舗649円/券売機店舗650円)

テイクアウトメニューとして、「カツ丼ライト弁当」(通常店舗637円/券売機店舗650円)、「ねぎタルチキンカツ丼ライト弁当」(通常店舗637円/券売機店舗650円)も用意する。

「ねぎタルチキンカツ丼ライト弁当」(通常店舗637円/券売機店舗650円)

ボリューム満点の「ヘビー」シリーズ

食欲を刺激する背徳感と圧倒的なボリューム感を追求したスタミナ満点の新シリーズが登場。人気のロースカツにヒレカツ、メンチカツ、温泉たまごを豪快に重ねた「タルたまミックスポーク丼」(通常店舗1,210円/券売機店舗1,210円)や、海老フライやから揚げを贅沢に盛り込んだ「タルたまミックスフライ丼」(通常店舗1,232円/券売機店舗1,240円)、「ミックスかつや定食」(通常店舗1,232円/券売機店舗1,240円)など、ガッツリとお腹を満たしたい人の期待を裏切らないラインアップとなっている。

「ミックスかつや定食」(通常店舗1,232円/券売機店舗1,240円)

「タルタルミックスヘビー定食」(通常店舗1,210円/券売機店舗1,210円)

テイクアウトメニューとして、「タルたまミックスポーク丼弁当」(通常店舗1,188円/券売機店舗1,210円)、「タルたまミックスフライ丼弁当」(通常店舗1,209円/券売機店舗1,240円)、「タルタルミックスヘビー弁当」(通常店舗1,188円/券売機店舗1,210円)なども用意する。

「タルたまミックスポーク丼弁当」(通常店舗1,188円/券売機店舗1,210円)

「タルたまミックスフライ丼弁当」(通常店舗1,209円/券売機店舗1,240円)

「タルタルミックスヘビー弁当」(通常店舗1,188円/券売機店舗1,210円)

「ミックスかつや弁当」(通常店舗1,209円/券売機店舗1,240円)

「豚焼肉シリーズ」をブラッシュアップ

定番メニューの豚焼肉を、より一層ご飯が進む味わいへブラッシュアップし、グランドメニューとして発売する。香ばしい香りとジューシーな旨味が引き立つ豚焼肉を主役にした「豚丼」(通常店舗979円/券売機店舗980円)や、「豚丼とロースカツの合い盛り丼」(通常店舗1,089円/券売機店舗1,090円)などをラインアップ。

「豚丼」(通常店舗979円/券売機店舗980円)

「豚丼とロースカツの合い盛り丼」(通常店舗1,089円/券売機店舗1,090円)

「豚焼肉定食」(通常店舗1,089円/券売機店舗1,090円)

テイクアウトメニューは、「豚丼弁当」(通常店舗961円/券売機店舗980円)、「豚丼とロースカツの合い盛り丼弁当」(通常店舗1,069円/券売機店舗1,090円)、「豚焼肉弁当」(通常店舗1,069円/券売機店舗1,090円)、「豚焼肉とロースカツの合い盛り弁当」(通常店舗1,177円/券売機店舗1,200円)を用意する。

「豚丼弁当」(通常店舗961円/券売機店舗980円)

「豚焼肉弁当」(通常店舗1,069円/券売機店舗1,090円)

「豚焼肉とロースカツの合い盛り弁当」(通常店舗1,177円/券売機店舗1,200円)

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