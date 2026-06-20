6月になり、東京もようやく梅雨入りしたそうです。しとしと降る雨を室内から眺めているのは楽しいものですが、この時期はやはりお出かけはちょっと億劫になりがちです。

自宅でゆっくり過ごしたいけれど、なんとなく気分転換はしたい……そんなときは、ノンアル飲料とお気に入りのおつまみを用意して、おうち時間を少し特別にしてみませんか? 友人を招いてホームパーティを楽しむのも良し、一人でゆっくり過ごすのも良しです。

「のんある酒場 レモンサワー」× 枝豆のペペロンチーノ

最初の1杯目は、サントリー「のんある酒場 レモンサワー」です。こちらは、焼酎からアルコール分だけを取り取り除いた「焼酎エキス」を使用し、みずみずしいレモンの香りと風味を加えたノンアルコール飲料です。

甘さをおさえたスッキリとした味わいが特徴で、どんな料理とも相性抜群。ノンアルコールとは思えない飲みごたえがあり、「お酒を飲みたいけれど翌朝が早い」なんていう日にもぴったりです。

そして「のんある酒場 レモンサワー」のおともに用意したのは「枝豆のペペロンチーノ」です。こちらは、枝豆をオリーブオイル、ニンニク、唐辛子、黒コショウと一緒に炒めたアレンジおつまみで、ニンニクのパンチの効いた風味と唐辛子、黒コショウのピリッとした辛さが美味しい1品です。

枝豆といえばおつまみの定番ですが、ひと手間加えることでいつもとはひと味違った楽しみ方もできます。

「スタイルバランス食生活サポート ゆずサワーノンアルコール」× 海老の生春巻き

2杯目は、アサヒ「スタイルバランス食生活サポート ゆずサワーノンアルコール」です。こちらは、カロリーゼロ&糖類ゼロで、さらに食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されている「難消化性デキストリン(食物繊維)」が配合された機能性表示食品のノンアルコール飲料です。

脂肪や糖分の吸収を抑えながら食事を楽しめるのは嬉しいですよね。しかもアルコール度数は0.00%なので、お酒が飲めない日や休肝日、運転前などでも安心です。そして、ゆずサワーならではのフレッシュな香りと、スッキリとした酸味が食欲を促進させてくれます。

こちらの1杯のおともに用意したのは「海老の生春巻き」です。ライスペーパーにプリプリの海老とたっぷりの野菜を巻いてガブリといただきます。油で揚げずにそのまま食べられるのが特徴で、とってもヘルシーな1品です。

自宅で気軽にエスニック料理を味わいたいときにおすすめです。

「氷零 スパークリング シチリア産グレープフルーツ」× レモン風味の唐揚げ

3杯目は、キリン「氷零 スパークリング シチリア産グレープフルーツ」です。こちらはアルコール、カロリー、糖類の全てが「ゼロ」でありながら、シチリア産グレープフルーツの「クリア果汁」を使用した爽やかな果実感と、まるでお酒のような飲みごたえを楽しめるノンアルコール飲料です。

しぼりたての果実のような爽快感のある香り、後味を実現しており、カロリーや糖質を気にせずに食事と合わせて楽しめます。お酒を控えながらもリフレッシュしたいときに持ってこいですね。

こちらの1杯のおともに用意したのは「レモン風味の唐揚げ」です。鶏モモ肉にレモン果汁と塩、黒コショウ、ニンニクでしっかりと下味をつけ、米油でカラッと揚げたら完成です。レモンの爽やかな酸味と香りが効いており、サッパリと美味しく食べられますよ。

シメは「厚切りベーコンたっぷりカルボナーラ」

シメに用意したのは「厚切りベーコンのカルボナーラ」。生クリームとチーズ、そして厚切りベーコンをたっぷり使ったハイカロリーな1品です。クリーミーなソースとベーコンのうま味をとことん味わえるお料理ですね。

ダイエットのことはひとまず忘れて楽しみました。カロリー&糖質をおさえたノンアルコール飲料たちのおかげで罪悪感も半減です。

梅雨の時期だからこそ楽しみたい「ノンアル×おうち時間」

今回は、お酒を飲まない方も気軽に楽しめるノンアル缶チューハイと、おつまみをご紹介しました。

ノンアルコール飲料は、単なる「お酒の代わり」ではなく、健康やライフスタイルに合わせて選ぶポジティブな選択肢として進化しています。シチュエーションや食事とのペアリングを工夫して、より一層豊かな「ノンアル×おうち時間」を楽しみたいですね。

ノンアル飲料を活用して、自宅で気軽に気分転換をしてみてくださいね。