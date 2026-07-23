東京ステーション開発は8月5日～9月17日まで、「真夏の麻辣旨辛フェア」を東京駅一番街「東京ラーメンストリート」で開催する。

真夏の麻辣旨辛フェア

今年で5度目の開催となる同フェアは、初開催以来、フェア期間中の来館客数を毎年更新するなど反響を呼んでいる。今年は、食欲を刺激する「麻辣(マーラー)」をテーマに、山椒や花椒による"麻(しびれ)"と、唐辛子による"辣(辛さ)"がクセになる旨辛ラーメンを、東京ラーメンストリートの10店舗がフェア限定で開発した。

ご当地エリアに新たに加わる福島・喜多方ラーメンの名店・食堂はせ川は、「汁無し担々麺」(1,300円)を1日30杯限定で提供する。喜多方ならではのもっちりとした超多加水麺を使用。数種類の唐辛子を使用したラー油と山椒油、なめらかな練りごまが麺によく絡み、爽やかな痺れと辛みが広がる。会津伝統のニンニク辛子味噌をベースに作った辛肉味噌と、旨味と甘味の効いた肉味噌の2種類を使用した汁無し担々麺。

そらのいろ NIPPON「アイコトマトの旨辛アラビアータ麺」(1,300円)

そらのいろ NIPPONは「アイコトマトの旨辛アラビアータ麺」(1,300円)を提供する。北海道産の甘みが強いアイコトマトをたっぷり使用した旨辛アラビアータ麺。ドライトマトと生トマトを合わせた濃厚なトマトソースに、カリカリに炒めたベーコンの旨みと自家製唐辛子オイルを加え、トマトの甘みとあと引く辛さを引き出した。鶏肉やイタリアンパセリ、粉チーズをトッピングし、イタリアンテイストに仕上げた一杯。

塩ラーメン専門 ひるがお「冷やし麻辣薬膳」(1,300円)

塩ラーメン専門 ひるがおは、「冷やし麻辣薬膳」(1,300円)を1日20杯限定で提供する。花椒による舌がしびれるような辛さ「麻(マー)」と、唐辛子によるピリピリとした辛さ「辣(ラー)」に、薬膳スパイスを効かせた奥深い味わいの麻辣ラーメン。香辛料を一度炒めることで香りを引き出し、スープにあと引く辛さとスパイスの豊かな風味を閉じ込めた。彩り豊かな野菜をトッピングし、見た目にも華やかな一杯。甜麺醤やマヨネーズなどで味付けした肉味噌を混ぜ合わせることで、クリーミーなコクと味の変化も楽しめる。

味噌麺処 花道庵「旨辛冷やし麻辣麺」(1,300円)

味噌麺処 花道庵は、「旨辛冷やし麻辣麺」(1,300円)を提供する。店内で仕込んだ特製担々肉と、冷しゃぶ豚バラ肉を贅沢にトッピング。麻辣醤、五香粉、山椒などを合わせたスープを豆乳でまろやかに仕上げ、コク深い旨みと心地よい痺れが広がる。トマトや白髪ねぎなど彩り豊かな具材に加え、レモンを絞ることで爽やかな味わいも楽しめる。

家系ラーメン 革新家 TOKYO「濃厚スパイスカレーラーメン」(1,300円)

家系ラーメン 革新家 TOKYOは、「濃厚スパイスカレーラーメン」(1,300円)を提供する。濃厚な家系スープをベースに、ココナッツミルク入りのレッドカレーとラー油を合わせたスパイスカレーラーメン。スープによく絡む東京駅初登場の平打ち麺を使用し、ココナッツミルクのまろやかな甘みとスパイスの香りが調和した奥深い味わいに仕上げた。トッピングのチキンはカレーと一緒に煮込むことで、カレーの中にもチキンの旨みが凝縮。揚げエノキや赤玉ねぎ、パクチーが、食感と風味にアクセントを加える。

東京煮干し らーめん玉「濃厚麻婆麺」(1,200円)

東京煮干し らーめん玉では、「濃厚麻婆麺」(1,200円)を提供する。唐辛子を炒めて辛みと風味を引き出し、香り高い花椒を合わせることで、奥深く上品な麻辣の味わいに仕上げた。豆鼓や肉味噌などをじっくり火入れして旨みを凝縮し、下茹でした豆腐を合わせることで食べ応えも十分。ラーメンと麻婆が絶妙なバランスで調和した味わい。

六厘舎では、「パクチー麻辣つけめん」(1,250円)を提供する。唐辛子と花椒を効かせたオリジナル香辛料に、特製香味油を重ねた麻辣つけダレは、痺れと辛さが押し寄せる奥深い味わい。そこへ、たっぷり盛ったパクチーの鮮烈な香りを合わせることで、シビ辛な刺激を最後まで力強くすすれる一杯に仕上げた。通常のつけダレと限定ダレの2種類を味わえる「限定Wつけめん」(1,750円)も用意する。

とんこつらーめん 俺式 純「豚骨麻辣湯」(1,300円)

とんこつらーめん 俺式 純は、「豚骨麻辣湯」(1,300円)を1日20杯限定で提供する。濃厚な豚骨スープに、自家製ラー油の奥深い辛さと爽やかな痺れを合わせた麻辣湯。豚バラやナス、オクラ、ヤングコーンなど彩り豊かな具材をスープでじっくり煮込むことで、それぞれに旨みが染み込む。仕上げに青山椒を加え、香り高い痺れをプラス。甘酢に漬けたプチトマトがほどよい酸味のアクセントとなり、最後まで飽きずに楽しめる一杯。

東京駅 斑鳩「麻辣湯東京駅らー麺」(1,480円)

東京駅 斑鳩は、「麻辣湯 らー麺」(1,180円)を1日30杯限定で提供する。Wスープに、自家製ラー油やフェンネル、花椒、唐辛子などを合わせ、薬膳料理をイメージした麻辣湯らー麺。スパイスの香りと奥深い辛さで、スープの旨みを引き立て、コクのある味わいに仕上げた。香り豊かな麻辣の風味を楽しめる一杯。「麻辣湯東京駅らー麺」(1,480円)も1日30杯限定で用意する。

津軽煮干 ひらこ屋「麻辣(辛玉パンチ)まぜニボ」(1,250円)

津軽煮干 ひらこ屋は、「麻辣(辛玉パンチ)まぜニボ」(1,250円)を1日20杯限定で提供する。醤油ベースの濃厚な煮干ソースが麺によく絡む、旨みたっぷりの煮干まぜそば。別皿で提供する「辛玉パンチ」は、煮干を麻辣でそぼろ状に味付けし、米麹と唐辛子を熟成させた一升漬けやニボ七味、自家製ラー油などを合わせた、煮干の旨みと奥深い辛さが凝縮した特製トッピング。好みの辛さに調節しながら、大葉やゆずの爽やかな香りとともに味の変化を楽しめる。