ファミリーマートは7月21日、「来来亭」監修の2種類を関西地方(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県(一部店舗を除く)、三重県(一部店舗))のファミリーマートで発売した。

滋賀県野洲市に本店をかまえ、全国に約240店舗を展開する人気ラーメンチェーン「来来亭」。今回、夏の定番として毎年好評の冷し中華に加え、初監修となるちょいデリの唐揚げを発売する。「暑い夏だからこそ、お店のあのコク深い味わいと、食欲をそそるピリ辛さをおうちでも手軽に楽しんでほしい」という想いのもと、試作を重ねて開発された。

「特製コク旨冷し中華(醤油マヨ風味)」(598円)は、マヨベースのスープにからし調味料を配合することでコクのあるお店の味を再現。チャーシューやキムチ、ゆで卵、きゅうりで彩り豊かに仕上げ、別添のからしを加えることでより本格的な味わいを楽しめる。同商品は、中国・四国地方(広島県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県(一部店舗を除く)、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)の店舗でも発売している。

「ピリ辛ねぎ唐揚げ」(328円)は、来来亭でおなじみの「一味」の風味を再現した、コチュジャンベースの特製タレで和えた唐揚げ。ラー油で和えたねぎを合わせることで、ピリ辛な味わいとシャキシャキとした食感をプラスし、冷たいままおいしく食べられる仕立てとした。