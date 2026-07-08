サントリーは6月30日、「お酒好きの100人が“のんある酒場”を初めて飲んだ結果」の調査を公開した。同調査は、事前に「お酒好き」「月に1回以上の飲酒頻度」「のんある酒場非飲用」と回答した20代から60代の男女100名を対象に、会場調査(商品名を隠した状態での試飲後、アンケートおよびインタビュー)にて実施された。

試飲後、「アルコール度数は何%程度だと感じたか」と質問したところ、「1～3%」が37%、「4～5%」が45%、「6%以上」が8%となり、合計90%がアルコール入りのお酒だと思ったと回答した。

また、「想像以上のお酒感に驚いた」と回答した人は79%、「食事に合う」と回答した人は92%、「買って飲んでみたい」と回答した人は83%だった。

対面インタビューでは、「お酒みたいにスッキリしていて甘くない」「苦味や後味などアルコール特有の感覚がある」「ご飯と合いそう」といった声のほか、「レモンの酸味と苦味が感じられる」「炭酸が強く刺激的」「甘すぎず食事にも合わせやすい」といったコメントも寄せられた。

「のんある酒場 レモンサワー ノンアルコール」は、厳選した原酒からアルコール分を取り除く「酒味そのまま製法」と、アルコール飲料特有の喉への刺激感を再現する「のどごしリアル製法」を採用。さらに、焼酎由来の「脱アルコールエキス」と独自の「レモン封じ込め技術」により、本格的なレモンサワーのような味わいを目指しているという。