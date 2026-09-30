いすゞ自動車は9月28日、中型観光バス「ガーラミオ」を一部改良して販売を開始した。

安全性や環境性能を向上、ドライバーの負担軽減を実現

今回の改良では6速ATを採用。ドライバーの運転負担を軽減するとともに、乗客の快適な乗り心地を実現した。

また、乗客の乗降時にドアの開閉と連動してATのギアをニュートラル(N)に切り替える「扉連動自動ニュートラルシステム」や、パーキングブレーキの引き忘れを知らせる警報機能を新たに採用し、安全性を向上した。

さらに、アイドリングストップシステムを標準装備することで燃費性能の向上を図るとともに、新設計のドライバーシートを採用し、快適性を高めている。

【6速ATの採用】

6速ATを採用し、運転操作性を向上。ATのクリープをいかし、バックでの駐車や渋滞路で発進・停止を繰り返す場面などで、アクセル操作をせず、ブレーキ操作だけでの微速走行が可能となる。

【安全性の向上】

乗客の乗降時にドアと連動してギアをニュートラルに切り替え、動力の伝達を遮断する「扉連動自動ニュートラルシステム」を採用。ドアを開けるとシフトレバー操作不要でニュートラルに切り替わると同時に、ブレーキを保持し、誤発進を防ぐ。

また、パーキングブレーキをかけずに運転席のシートベルトを外した際に、警報音で注意喚起する「パーキングブレーキ引き忘れ警報」を新たに採用した。

【燃費性能と快適性の向上】

アイドリングストップシステムを標準装備し、燃費性能を向上。また、ドライバーシートは、運転姿勢を保ちやすく、身体の左右をしっかり支えられるよう各部を見直し、操作性や座り心地を向上させた。

シートと連動して移動が可能なシート付インナーシートベルトの採用により、各シートポジションでのフィット性も向上している。

【車両概要(代表車型)】

・車名：ガーラミオ

・届出型式：2WG-RR2AJDJ

・車型名称：RR2AJDP-EXUDAPC-JF

・仕様：M-I、段上床、折扉、9列

・エンジン：A05C〈A5-Ⅷ〉 162kW(220PS)

・トランスミッション：6速AT

・乗車定員：45人

・価格：2,420万円



今回の改良にあたりいすゞは、「今後も、安全性や環境性能の向上、ドライバーの負担軽減につながる商品の提供を通じて、お客さまと社会の課題解決に貢献してまいります」とコメントしている。