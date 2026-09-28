フェラーリの祭典「Ferrari Festival Tokyo 2026」開幕！跳ね馬の世界を六本木で体験する

フェラーリジャパンが主催する「Ferrari Festival Tokyo 2026」が、2026年9月26日(土)から10月4日(日)までの間、東京・六本木の東京ミッドタウンにて開催中だ。

【画像】17台の展示を通じてフェラーリのDNAを体感できる「Ferrari Festival Tokyo 2026」が開幕（写真30点）

フェラーリを定義づける本質的な価値観、パフォーマンス、デザイン、革新性、クラフツマンシップ、そしてモータースポーツの伝統をひとつの場所に集結させる特別な祝祭として開催される本イベントは、フェラーリの哲学や美意識を五感で体験することができる。今回はここにフェラーリの歴史と進化を語る17台の車両たちが集結した。

東京ミッドタウンの公開ガーデンエリア (コートヤードを含む)部分では、一般向けの公開展示を実施。専用の予約フォームを通して事前予約を行うことで、無料で入場することができる。

この展示エリアに居並ぶのは、フェラーリの歴史と進化を語る17台の車両。1980年代を象徴するスーパーカーF40をはじめ、F50、エンツォ フェラーリ、そしてフェラーリの最新技術を結集したF80などのスーパーカーはもちろん、モータースポーツの世界からは、フェラーリがFIA世界耐久選手権(WEC)の最高峰クラスへ復帰するために開発されたハイパーカー499Pと、スクーデリア・フェラーリが2026年に戦うフォーミュラ1マシンSF-26も出展されている。

また、一般来場者向けの車両展示に加え、招待者限定の特別プログラムとして、フェラーリ初のフルエレクトリックスポーツカー「フェラーリ・ルーチェ」の国内先行お披露目（プライベートプレビュー）も実施。

今回、このイベントのために来日したフェラーリS.p.A.のベネデット・ヴィーニャCEOは、このイベントを日本で開催することについて、第一に「日本の皆さまへの心からの感謝」と述べている。60年にわたりフェラーリが日本で愛され続けていること、日本のカスタマーがフェラーリというブランドに敬意をもち絆を大切にしてくれていることへの感謝。そして細部まで魂を込めるものづくりの精神やおもてなしは、フェラーリのクラフトマンシップに通じるものがあり、”人”が作り、”人”に支えられ、洗練された文化をもつ日本でこのイベントを開催できることを非常に嬉しく感じていると語った。

Ferrari Festival Tokyo 2026

開催日時：2026年9月26日(土)〜10月4日(日)

会場：東京ミッドタウン (六本木) 公開エリアガーデンエリア (車両展示)

入場：事前予約のうえ、公開エリアは入場無料でご覧いただけます。※ご招待限定プログラムはご招待のお客様限定となります。

予約：ご予約専用予約フォームより事前にお申し込みください。

予約フォーム：https://festival.ferrari-japan.co.jp/

出展車両一覧：

Ferrari Amalfi | Ferrari Amalfi Spider

Ferrari 12Cilindri Manuale | Ferrari 12Cilindri Spider

849 Testarossa | 849 Testarossa Spider

296 Speciale | 296 Speciale A

Ferrari Monza SP1 | Ferrari Daytona SP3

Ferrari Purosangue | F40

F50 | Enzo Ferrari

499P | F80

SF-26 | Ferrari Luce (※特別招待者のみ観覧可能)