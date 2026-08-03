ヤマハ発動機は、令和8年熊本地震の被災地に対し、3,000万円の支援を行うと発表した。
同社は、地震により犠牲となった人々への哀悼の意を示すとともに、被災者への見舞いの言葉を表明。そのうえで、被災地の一日も早い復旧・復興を願うとしている。
支援内容は、ジャパンプラットフォームを通じた支援金で、金額は3,000万円。
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