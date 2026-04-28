ヤマハ発動機販売は5月22日、“走りの楽しさ"と“環境性能"を両立し、スポーティーでダイナミックな外観とした原付二種スクーターの新製品「CYGNUS X」を発売する。

企画の狙いは?

今回の「CYGNUS X」は“思いのままに操れる、洗練されたスポーティモデル"の実現を目指し、原付二種クラスのスポーティスクーターとして開発した。

1984年に125ccクラスとしての初代「シグナス125」が登場して以来、「CYGNUSシリーズ」は都市部での通勤用途を重視しつつも走行性能を磨き上げ、幅広いユーザーの「通勤とスポーツ走行の両立」に応えるスポーティースクーターとして常に進化してきた。

今回、歴代モデルが築いてきた“スポーティ DNA"を受け継ぎながら、さらに新しいデザイン、走行性能、そして便利な機能・装備や電子制御システムの搭載を融合。「スポーティ × 実用性 × 都会的なスタイル」を高次元で融合したモデルへと熟成した。



【「CYGNUS X」の主な特徴】

主な特徴は次の通り。

(1) コンパクト&スポーティな外観：新開発小型ヘッドランプ採用、スリムなデザイン

(2) 進化した走行性能：新フレーム採用、トラクションコントロール搭載、大径ブレーキディスク採用など

(3) コミューターとしての実用性と利便性：約28Lのシート下収納や小物入れ、急速充電対応のUSB Type-C端子対応充電ソケット、推定航続距離表示機能付4.6インチLCDメーターなど

