なんとも個性的でかわいらしい“フットウェア”が登場した……そんなウワサをネットで見かけました。しかも即完売の大人気アイテムなんだとか。

その正体は、「ブロッククロッグ」(30,800円)。組み立てブロック玩具の「レゴ社」と、フットウェアブランド「クロックス」のコラボ商品で、あの見覚えのあるレゴ(R)ブロックのデザインが、なんとそのままクロックスのサンダルになっているのだそうです。こ、こりゃすげえー!! まるで子どもの絵にそのままでてきそうな夢のあるデザインじゃないですか。

子どもの絵に出てきそうな夢のあるデザイン

ということで、今回、こちらの商品を実際に試してみることにしました。履き心地……というか本当に履けるものなの? いろいろと試してみたいと思います。

パッケージをオープン!

パッケージから取り出してみますと……うわーすごい迫力! 全体が真っ赤な上に、あのレゴ(R)ブロックそっくり。ポッチも、ちゃんと上部についていますね。

サイズ感を定規で測ってみたところ、縦30センチ超、横17センチ、高さ12センチ(装飾など含む)となりました。かなりの大きさですね……。部屋に置いてあるだけで圧迫感すら感じるような、けっこうな存在感です。

触ってみますと、いわゆる“クロックス感”のある、ゴムっぽいようなボコボコした手触り。指で押してもまったく変形する様子がありませんね。これなら多少汚れても、ごしごし洗えそうです。頼もしいぞ～。

付録もチェック

試着の前に、同梱されている付録についても確認しておきましょう。小さな袋にクロックスを履いた人形が入っていました。これはかわいいね～。ちなみに家にあった別のレゴ(R)ミニフィギュアにもクロックスを履かせることができましたよ。

付録として組み立てセットがついてきます

特製クロックスを履いてるのが面白い

履いてみたぞ

では、いよいよ試着してみましょうか……。こ、これは! それなりのサイズ感があるのもあって、足にかなりの重力を感じられますね。まるで、泳ぐときの“足ひれ”を付けたような感覚があります。

一方で、ストラップをかかとにひっかけると吸い付くような履き心地。ここはさすがのクロックス。これなら案外、長時間はともかくとして、普通に屋外を散歩できちゃうかもしれません。

お外を散歩してみた

ということで、せっかくなので「実際に外での履き心地はどうか」についても確認してみましょう。

家から近所の公園に向かいます。あまりに個性的な履物なので、知り合いにあったらどうしよう……。結果、通りすがりのおじいちゃんに足もとを凝視されただけで済みました。

よーし、公園までたどり着きましたね。天気が悪いのと、平日の昼間ということもあって人が誰もいません。そこら中を歩き回ってみましたが、この見た目で決して履き心地が悪くないのが面白い。とはいえやはりかなりの大きさなので、実用的とは言い難いかもしれない……と思いました。

SNS映えはバツグン

日常的に履くのは厳しいかもしれませんが、一方で今はSNSの時代ですからね。このインパクトがあれば映えること間違いなし。即日完売で現在入手困難となっていますが、気になった方はぜひ販売情報をチェックしてみてください。

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (C)2026 The LEGO Group.