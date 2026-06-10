一番くじに6月27日、「ジョジョの奇妙な冒険」が登場。MASTERLISEシリーズのフィギュアなど全ラインナップが公開され、SNSで話題となっています。

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全ラインナップ公開ッ!

#一番くじ ジョジョの奇妙な冒険

STEEL BALL RUN

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📅2026年6月27日(土) より順次発売予定

1st STAGEに登場するキャラクターをMASTERLISEシリーズで立体化ッ!

雑貨等賞にも物語の世界感を満喫できるデザインを多数収録ッ!

(@ichibanKUJIより引用)

一番くじ「ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」

今回の一番くじは、「ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」から、1st STAGEに登場するキャラクターが、一番くじのハイクオリティフィギュアシリーズ「MASTERLISE」で立体化。さらに、物語の世界感を満喫できる雑貨など全10等級+ラストワン賞が登場します。

SNSでは早くも、「みんないいお顔だね〜」「すごく欲しい!!! ジャイロがとくに欲しい!!!!」「ヨーヨーでジャイロごっこできるってコト?!」「ラストワンのディエゴが癖すぎて横転」「神引きしかできないくじ最高」と話題に。1回850円で、6月27日より順次、ローソン、THE★JOJO WORLD、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどに登場です。

ラインナップはこちら!

【A賞】ジョニィ・ジョースター MASTERLISE

【C賞】スローダンサー MASTERLISE



一番くじ「ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」ジョニィ・ジョースター MASTERLISE(約13cm)とスローダンサー MASTERLISE(約25㎝)

【B賞】ジャイロ・ツェペリ MASTERLISE



一番くじ「ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」ジャイロ・ツェペリ MASTERLISE(約25㎝)

【D賞】ルーシー・スティール MASTERLISE



一番くじ「ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」ルーシー・スティール MASTERLISE(約21㎝)

【F賞】ジャイロの鉄球 -HYPER YOYO ACCELコラボver.-

ジャイロの鉄球をモチーフにしたヨーヨー。「HYPER YOYO ACCEL」とコラボした一番くじオリジナルバージョンです。

一番くじ「ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」ジャイロの鉄球 -HYPER YOYO ACCELコラボver.-

【E賞】スティーブン・スティール 小物入れ… 約20cm

【G賞】デスクトップマスコット… 選べない全4種

【H賞】メタルチャーム… 選べない全6種

【I賞】ノートコレクション… 選べる全10種

【J賞】ステッカーアソート… 選べる全10種

【ラストワン賞】ディエゴ・ブランドー MASTERLISE

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、「ディエゴ・ブランドー」がMASTERLISEで立体化。全高約25cm。

一番くじ「ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」ディエゴ・ブランドー MASTERLISE

なお、ダブルチャンスキャンペーンは、ラストワン賞の「ディエゴ・ブランドー MASTERLISE」が用意されている。キャンペーン期間は9月末日まで、当選数は50個。

(C) LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会