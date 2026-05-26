「ゼルダの伝説」が大人向けのパズルになった……だと？

ゼルダの伝説といえば、1986年から続く任天堂の看板ゲームの1つで、最近でもシリーズ「ブレス オブ ザ ワイルド」が世界で3300万本以上、「ティアーズ オブ ザ キングダム」が2000万本以上売れているなど、同社を代表する超人気タイトルなのです。

そんなゼルダの伝説が、ファミリーゲームや立体パズルなどを製造販売している老舗玩具メーカー・ハナヤマの立体パズルHUZZLE（はずる）とコラボしたとウワサを聞きつけました。これはぜひぜひ遊びたいじゃないですか。

ということで今回は、4月に発売したばかりの「はずる ゼルダの伝説 ハイリアの盾」と「はずる ゼルダの伝説 カバンダの看板」（どちらも3630円）を実際に組み立ててみます。

ハイリアの盾から挑戦だ!

まずは、ハイリアの盾からいきましょうか。ハイリアの盾は、ゼルダ世界最強の盾。主人公のリンクが持っている盾でお馴染みですね。

「はずる ゼルダの伝説 ハイリアの盾」のパッケージ

パッケージにあしらわれたハイリアの盾のアートワーク

箱から取り出してみると、ハイリアの盾の背面に台座が取り付けられていますね。これをどうやら取り外して、ハイリアの盾を立てればいいみたい。ふーむ、このルールだけ見るとそこまで難しくなさそうに思えますが……。

プラスチックケースに収まったハイリアの盾

では、外してみましょうか……おやや？ 外れません。そのまま引っ張ったり、縦横にズラそうとしたり、いろいろ動かしてみるんですが、ガタガタ動きはするものの、全く外れる気配がありません。むむむ？ 力任せに取り外そうとしても、駄目ですね……どういうことだ？

そもそも盾ということもあって、取っ掛かりもなくてツルツルしています。10分ぐらいあれこれ試していたんですが、取れませんね。いきなり「はずる」の洗礼を受けてしまいました。

解答も用意されているぞ

そこからさらに10分ほどやってみたのですが、取れる気配がまったくありません。残念ではあるものの、YouTubeにアップされている公式の答えを見ることにしました。

詳しい解法は内緒にしておきますが、まるで「ゼルダの伝説」のゲームをプレイしているかのような意外な謎解きが求められます。盾の後ろの台座を外すだけで、ここまで驚かされるギミックを用意できるとは……さすがハナヤマやで。

組み立ててみた様子がこちら。重厚感のある盾のたたずまいが、めちゃくちゃかっこいいです! 本来のハイリアの盾って、青とか赤とか、カラーリングされているのですが、こちらのシルバーカラーもいいですね……。このまま部屋に飾りたくなるクオリティーだなと思いました。

カバンダの看板に挑みます

ハイリアの盾で、星4でしょ。星6ってどんななんだよ……少々ビビってしまいますが、次は星6「カバンダの看板」に挑みたいと思います。

「はずる ゼルダの伝説 カバンダの看板」のパッケージ

難易度はなんと最高難度のレベル6

カバンダは「ティアーズ オブ ザ キングダム」の登場人物で、ハイラルのあちこちで倒れそうな看板を支えるキャラクターです。

ゲーム内ではカバンダを助けて、倒れそうな看板を自立するようにしてあげる必要があるのですが、今回も同じく「看板が自立する」ようにしてあげるとゴールとなります。

箱から取り出してみたところ、部品数は7パーツ。正直、パズルとしては決して多くないのかもしれませんが、先ほどのハイリアの盾があんな難しかったと考えると……恐怖を感じてしまいます。アイテム自体は非常に重厚感のある金属で、こちらもかっこいいですね。

カバンダのフィギュアもしっかり作り込まれている

このカバンダが支えている看板、バランスが極端に偏っているため、このままだとどうしても倒れてしまうんですね。そこで周辺にある資材を使って、この看板が倒れないように支えてあげることになります。

早速やっていきましょう。用意されているのは、長い棒2本と短い棒2本。これを組み合わせて看板を立てる……はて。いきなり困ってしまいました。

それぞれ噛み合うようなくぼみがついているので、合体させてみるものの、全く意味がありません。しかも、資材同士も、ゆるく引っかかっているだけなのですぐに外れてしまいますね。これは難儀しそうだなあ。

果たしてパズルの結果は……!?