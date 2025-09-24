「徹子の部屋」に、ゲストとして歌手の藤井風さんが出演した回。黒柳徹子さんと藤井さんの軽妙なかけあいと藤井さんの奇抜なファッションが大きな話題となりました。そしてXでは、その様子を再現したこんな素敵なファンアートが注目を集めています。

9月8日放送『徹子の部屋』

藤井風✖️黒柳徹子

レゴで再現！

徹子さんが可愛かったです(@clavel31063より引用)

こちらは、PENさん(@clavel31063)がXに投稿した作品。藤井さんが徹子さんのリクエストに応えてピアノの演奏をするシーンが、レゴブロックで再現されています。

番組の象徴的なセットである赤いソファや、徹子さんの特徴的な髪型、そして藤井さんの衣装まで、ブロックでここまで精巧に表現できるとは! 限られた素材でありながら、番組の温かい雰囲気まで見事に表現されている点が印象的ですね。

このPENさんの作品には、「可愛いお二人も凄い再現されてる」「このままケースにいれて飾っておいていつもでも眺めていたいなぁ」「販売レベルです！」「これを見たたけで、ルールル、ルルル、ルールル～♪が聴こえてきました」「あの髪型のパーツあるの!?」とクオリティの高さに称賛の声が寄せられていました。

PENさんによると、制作期間は「少しずつ制作し、完成までに3日ほどかかりました」とのこと。また、とくに難しかった点は「ミニフィグ(人)の身体や手足の関節が動かないため、細かい動きをどう表現するか」だったのだそう。

こだわった点である「徹子の部屋の華やかさや空気感」を表現することも、見事に表現されていますね。まさにファンならではの素敵な愛情表現でした。