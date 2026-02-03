レゴジャパンは2月2日より、2004年のF1シーズンを席巻した伝説の「Ferrari F2004」をリアルに再現した大人向けのレゴブロック「レゴ®アイコン Ferrari F2004 & ミハエル・シューマッハ」の予約受付を開始。3月1日より一般販売する。

「レゴ®アイコン Ferrari F2004 & ミハエル・シューマッハ」

「レゴ®アイコン Ferrari F2004 & ミハエル・シューマッハ」は、F1ファンやモータースポーツファン、コレクターに向けて、2004年のF1シーズンを圧倒的な強さで席巻した伝説のレーシングマシンをレゴ®ブロックで再現したプレミアムなレゴ®セット。

「レゴ®アイコン Ferrari F2004 & ミハエル・シューマッハ」

735ピースで構成された本セットは、動くステアリングやカットスリックタイヤ(Bridgestone Potenzaの印字入り)、リアルなコックピット、そして、精巧なV型10気筒エンジン搭載などディテールも満載の妥協のない作り込みで、組み立てる過程を通して当時のエンジニアリングまでも体感することができる。

また、「皇帝」ミハエル・シューマッハのレゴ®ミニフィギュアが付属。専用のドライバーヘルメットや優勝トロフィー、表彰台のパーツとともに、劇的な勝利のシーンを自宅で再現することができる。

「レゴ®アイコン Ferrari F2004 & ミハエル・シューマッハ」

さらに、車両データを記載した専用ディスプレイスタンドに加え、レゴ®ミニフィギュア用にはシューマッハの写真と名言が添えられた特別な表彰台型スタンドも付属。完成した後はディスプレイとしても楽しむことができるという。

サイズは約高さ7㎝×長さ32㎝×幅13㎝。価格は1万3,980円。