白菜に、お寿司に、牡蠣に、なんでもなりきっちゃうサンリオキャラクターズが、今度は「お惣菜」になってガシャポンに登場。透明パックに入ったミニチュアマスコットが、まるで本物のお惣菜みたいで“とっても可愛い”と話題になっています。

バンダイのガシャポン®に「サンリオキャラクターズ なりきりお惣菜マスコット」(全5種)が登場☆

スーパーでおなじみのシール付きだよ♪

お好みのシールを貼って、オリジナルのパックを作ってね♡

全国のカプセルトイ自販機で6月第4週～順次発売☆

https://sanrio.lnky.jp/UWXv65c

(@sanrio_newsより引用)

お惣菜になりきっているサンリオキャラクターズ、どれもシュールで可愛いですね。ラインアップは、「マイメロディ春巻き」「ハローキティエビフライ」「ハンギョドンアジフライ」「シナモロールぎょうざ」「ポムポムプリンオムライス」という、お惣菜コーナーに並ぶ定番の顔ぶれ。ハンギョドンがお魚のフライだったり、シナモンがまっ白な雲のような餃子にくるまっていたり、プリンが黄色いオムライスにすっぽり埋まっていたり、組み合わせがおもしろいですよね。

また、スーパーのお惣菜に欠かせない要素である「産地直送」「広告の品」といったシールが付属していて、好きなところに貼ることができるのも楽しいポイント。さらに、パックに貼ってある日付はそれぞれの誕生日になっているなど、遊び心満載のガシャポンになっています。

SNSでは、「なにこれめちゃ可愛いやんwww」「ハンギョドンアジフライいいいいい」「シナモンが餃子は激アツすぎる大好き」「キティちゃん惣菜 半額ワロスwww」「春巻き面白いしカワイイ」「可愛すぎてコンプリートしたくなります」と話題に。実際に食べることができずとも、見ているだけで心が満たされちゃいます!

価格は1回300円で、6月第4週からカプセルトイコーナーに登場。気になる方は、チェックしてみてくださいね。