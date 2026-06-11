「ハチワレ」ファンのみなさん、お待たせいたしました! 「ちいかわマーケット」や「ちいかわらんど」などに6月19日、ハチワレのさまざまな姿を立体化した『GPSBOX ハチワレだらけフィギュア』が登場します!

こちらが、いろんなハチワレが楽しめる『GPSBOX ハチワレだらけフィギュア』です。ギターの弾き語り風だったり、ピーマンの肉詰め風だったり、どのハチワレも可愛いですよね。日常のワンシーンを立体化した6種類のラインアップで、どれが出るかは開けてからのお楽しみ。けれど、どれが出てもハチワレなんです!

しかも、箱買いなら全種類揃うというのだからすごい! このニュースに、SNSでは「ハチワレだらけ最高すぎる!!」「ハチ推しにはたまらない」「ピーマンに乗ってるハチ可愛すぎる~」「ハチワレちゃんしか出ないとか 欲しすぎる」「これ会社のデスクに置きたい…」「可愛すぎて毎日癒されそう」と話題になっています。

価格は、単品が1,320円、BOXが7,920円。6月19日より順次、「ちいかわマーケット」や「ちいかわらんど」などのショップに登場します。癒しのハチワレを迎えに、ぜひ足を運んでみてくださいね。