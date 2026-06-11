バンダイ「一番くじ」の公式Xアカウントが、「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA2」(2026年10月)と「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE」(2026年11月)の発売決定を発表しました。

「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA2」

「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE」



一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA2

10月発売予定の「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA2」には、RX-78-2ガンダムのBUSTISANをはじめとした賞品がラインナップ。ラストワン賞には約25cmの特大ロゴ「THE GIGANT NAME」が登場します。

さらに、主人公のアムロ・レイがついにMASTERLISEで立体化されるとのことで、ファンには見逃せない内容となっています。

A賞 RX-78-2ガンダム BUSTISAN

ラストワン賞 機動戦士ガンダム THE GIGANT NAME



一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE

続いて11月に発売予定の「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE」では、ザクⅡのBUSTISANが登場。量産機・黒い三連星・シャア専用機など、豪華なラインナップがそろいます。

また、C賞にてララァ・スンがMASTERLISEで立体化されることも明らかになりました。

A賞 ザクⅡ BUSTISAN

C賞 ララァ・スン MASTERLISE



今回の発表を受けて、ファンからは「ここらで初代を出すの最高かよ」「ララァ欲しい…」「ガンダムくじ2ヶ月続くのね」とさまざまな反応が寄せられています。

どちらも未発表の賞品がちらほら。今後の発表が楽しみですね。

(c)SUNRISE