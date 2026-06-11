バンダイ「一番くじ」の公式Xアカウントが、「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA2」(2026年10月)と「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE」(2026年11月)の発売決定を発表しました。

  • 「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA2」

    「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA2」

  • 「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE」

    「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE」

一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA2

10月発売予定の「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA2」には、RX-78-2ガンダムのBUSTISANをはじめとした賞品がラインナップ。ラストワン賞には約25cmの特大ロゴ「THE GIGANT NAME」が登場します。

さらに、主人公のアムロ・レイがついにMASTERLISEで立体化されるとのことで、ファンには見逃せない内容となっています。

  • A賞 RX-78-2ガンダム BUSTISAN

    A賞 RX-78-2ガンダム BUSTISAN

  • ラストワン賞 機動戦士ガンダム THE GIGANT NAME

    ラストワン賞 機動戦士ガンダム THE GIGANT NAME

一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE

続いて11月に発売予定の「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE」では、ザクⅡのBUSTISANが登場。量産機・黒い三連星・シャア専用機など、豪華なラインナップがそろいます。

また、C賞にてララァ・スンがMASTERLISEで立体化されることも明らかになりました。

  • A賞 ザクⅡ BUSTISAN

    A賞 ザクⅡ BUSTISAN

  • C賞 ララァ・スン MASTERLISE

    C賞 ララァ・スン MASTERLISE

今回の発表を受けて、ファンからは「ここらで初代を出すの最高かよ」「ララァ欲しい…」「ガンダムくじ2ヶ月続くのね」とさまざまな反応が寄せられています。

どちらも未発表の賞品がちらほら。今後の発表が楽しみですね。

(c)SUNRISE