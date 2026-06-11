バンダイ「一番くじ」の公式Xアカウントが、「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA2」(2026年10月)と「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE」(2026年11月)の発売決定を発表しました。
一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA2
10月発売予定の「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA2」には、RX-78-2ガンダムのBUSTISANをはじめとした賞品がラインナップ。ラストワン賞には約25cmの特大ロゴ「THE GIGANT NAME」が登場します。
さらに、主人公のアムロ・レイがついにMASTERLISEで立体化されるとのことで、ファンには見逃せない内容となっています。
一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE
続いて11月に発売予定の「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE」では、ザクⅡのBUSTISANが登場。量産機・黒い三連星・シャア専用機など、豪華なラインナップがそろいます。
また、C賞にてララァ・スンがMASTERLISEで立体化されることも明らかになりました。
今回の発表を受けて、ファンからは「ここらで初代を出すの最高かよ」「ララァ欲しい…」「ガンダムくじ2ヶ月続くのね」とさまざまな反応が寄せられています。
どちらも未発表の賞品がちらほら。今後の発表が楽しみですね。
˗ˏˋ 📢発売決定！！— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) June 9, 2026
【一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA2】
📅2026年10月より発売予定https://t.co/oYRgC3dxG3
RX-78-2ガンダムのBUSTISANをはじめ
ラストワン賞には【THE GIGANT NAME】が登場！
そして、ついに #アムロ ・レイがMASTERLISEで立体化！#一番くじ #ガンダム pic.twitter.com/YYlCCCmkhC
˗ˏˋ 📢発売決定！！— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) June 9, 2026
【一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE】
📅2026年11月発売予定https://t.co/cxLaxGbPSb
#ザク のBUSTISANがついに登場！
量産機・黒い三連星・シャア専用機など豪華ラインナップ！
さらに、#ララァ ・スンをMASTERLISEで立体化！#一番くじ… pic.twitter.com/XBdQRw0Q8W
(c)SUNRISE