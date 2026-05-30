「字が前よりもしっかりしていて…」俳優の大竹しのぶが、ドラマ『海のはじまり』で“孫役”を演じた泉谷星奈との再会を自身のインスタグラムで報告した。

大竹しのぶ

大竹しのぶ&泉谷星奈、カナダで撮影中の目黒蓮に応援動画送る

元恋人・南雲水季(古川琴音)の死をきっかけに、自分のことを知らされずに育てられていた娘・南雲海(泉谷星奈)の存在を知った主人公・月岡夏(目黒蓮)が、戸惑いながらも父親としての愛と家族のあり方に向き合っていく姿を描いたフジテレビ系ドラマ『海のはじまり』(24)。血の繋がりや家族のあり方をテーマに描かれており、同作で大竹は水季の母親・朱音を好演した。

現在、ミュージカル『GYPSY』に出演中の大竹は、18日にインスタグラムを更新し、「ドラマ『海のはじまり』で私の孫役だった星奈ちゃんが観に来てくれました」と投稿。楽屋前での泉谷との2ショットを公開し、「嬉しくて嬉しくて、しばらくの間、二人で色んなお話しをしました」「星奈ちゃんは変わらずかわいくて楽しくて、面白い」「話は尽きません」と再会の喜びをあらわにした。

また、「可愛いお手紙も」と泉谷から手紙をもらったことも明かし、「字が前よりもしっかりしていて」「そうかあ、あれから二年が経つんだぁ」とその成長ぶりを実感していた。

そして、『海のはじまり』の共演者である目黒が、ハリウッド製作のドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影に参加していることを受け、「二人でカナダにいる蓮くんに応援の動画を送ったけれど、その時も星奈ちゃんは前と変わらず嬉しそうにキャッキャと笑って言葉になりません」とエピソードを披露。「本当にかわいい」「本当にいい子です」と泉谷にメロメロの様子でつづっていた。

この投稿には「めめ嬉しかっただろうな」「身長がどんどん伸びてる」「ドラマの世界線が続いてて幸せ」「目黒くんが喜んでるのが目に浮かぶ」「蓮パパエピソード尊い」といったコメントが寄せられている。