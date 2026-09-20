現在放送中の日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21時～)でチョッキー役を演じているタイ出身俳優のオーム・タナパックが19日、東京・新宿住友ビル 三角広場で開催中の大型体験イベント「TBS SPORTS＆VIVANT PARK」のオープニングステージに竜星涼、富栄ドラムらと登壇した。

『VIVANT』後半に向けてのメッセージも

23日まで開催中(イベント公式Xによると21日は台風25号の影響により開催中止)の同イベントは、「動こう! 遊ぼう! キミが主人公」をテーマに開催。『アジア大会 愛知・名古屋』や『SASUKE』の体験ブースに加え、現在放送中の日曜劇場『VIVANT』の世界観を楽しめるコンテンツなどを展開する。入場無料で事前予約も不要(一部ステージは抽選制)。オープニングステージには、『VIVANT』にもサプライズ出演したTBSアスリートアンバサダーで柔道家の角田夏実も参加し、ドラマについてトークを展開した。

オームが演じるチョッキーはタイの実業家で、個性的な言動とコミカルなキャラクターで視聴者の人気を集めているキャラクター。『VIVANT』を盛り上げるために来日したというオームは、「空港に着いた時からみんなにサインとか頼まれて、すごくうれしいです。最近、街中を歩いていても人から声をかけられるのですごくうれしい」とドラマの反響を説明。

また、日本で食べたものを聞かれると「焼肉、寿司、寿司!」と日本語で通訳を交えずに答え、さらに「すごく楽しいです、もし時間があったらショッピングとかも行きたいです」と来日中の願望を明かしていた。

さらにオームは、『VIVANT』の後半戦についても「(ネタバレを)言いそうになっちゃったんですけど……」と笑わせつつ、「ぜひ見ていただきたいです。このあとすごく楽しい展開になりますので、みなさん、見てください」とアピールしていた。