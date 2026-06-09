網浜直子、25歳息子への心配止まらず「LINEの既読がつかないと眠れない」 飯島直子から「やめな」

25歳の息子を思うあまり、「LINEの既読がつかないと心配で眠れない」――。タレントの網浜直子が、きょう9日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『踊る!さんま御殿!!』(毎週火曜20:00～)で、息子への過剰な心配ぶりを告白する。

  • 『踊る!さんま御殿!!』

    『踊る!さんま御殿!!』

今回は「パパママの心配事を解消SP」。オープニングで明石家さんまは「いくつになっても子どもって心配やからね。うちなんか40歳(の息子)と36歳(の娘)やけど、やっぱりいつまでも子どもやな」と、父親の顔をのぞかせる。

最初のトークテーマ「我が子をついつい心配しすぎちゃう事」では、網浜が25歳になる息子への尽きない心配を告白。「LINEの既読がつかないと心配で眠れない」と明かし、息子が車で出かけた際には、何度も電話をしてしまうという。

さらに、心配が止まらなくなった網浜は、友人の飯島直子にある相談をしたそう。すると飯島から「やめな」と止められたことを打ち明ける。

番組では、辻希美も息子への心配を告白。息子について「高校に入った瞬間に遊び方が派手になった」と話し、「女の子とも遊ぶようになったんですけど、うちに呼んで、もうずっと女子をガン見」と明かしてスタジオを爆笑させる。

心配しすぎにも見える辻の行動に、さんまが「息子はお父さん(杉浦太陽)に任せたほうがええわ」とアドバイスするが、辻は「息子をお父さんに任せる?」と一瞬考えた末に「無理」と即答。ママたちの心配ぶりを受け、元プロ野球選手の鳥谷敬は「息子がお母さんに話したがらない理由が今わかりました」と語る。

出演は、網浜直子、ギャル曽根、潮田玲子、照英、関太(タイムマシーン3号)、瀬戸朝香、ダイアモンド☆ユカイ、高田紗千子(梅小鉢)、蝶野正洋、辻希美、鳥谷敬、中西茂樹(なすなかにし)、東原亜希。

【編集部MEMO】
網浜直子は6日、離婚したことを自身のインスタグラムで公表。「円満離婚ですので、どうぞご理解のほどよろしくお願い致します。これからの人生も誠実に 一歩一歩大切に歩みを進めてまいりたいと思います」とつづっている。

(C)日テレ

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