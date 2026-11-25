「都心では物価が高いので、生活していくのが大変だ」または「地方は物価が安いので、生活費が都心に比べてあまりかからない」と世間で言われていることは、本当なのでしょうか。

お金の扱い方について、都心部と地方部では、違いがないのでしょうか。

連載コラム「地方の生活コストは本当に安いのか?」では、ファイナンシャル・プランナーの高鷲佐織が、実際に東京と地方、両方の生活を経験して感じたことを交えながら、お金に関する情報などをお伝えいたします。

東京から地方への移住を検討する際、多くの方が重視するのは「豊かな自然環境」「家賃や土地の安さ」「移住支援金の有無」あるいは「日常の買い物環境」ではないでしょうか。窓から見える山々の景色や、新鮮な野菜が手に入る道の駅、ゆったりとした時間の流れは、都市部での慌ただしい生活に疲れた心にとって非常に魅力的に映ります。

しかし、実際に地方での「暮らし」をスタートさせる前に、確認しておいていただきたい非常に重要な視点があります。それは「救急センターを併設している医療機関(できれば車で10分圏内)が近くにあるか」という点です。

旅先で痛感した「夜間の怪我」と医療体制の現実

この重要性に気づいたのは、私自身が地方の旅行先で経験したあるアクシデントがきっかけでした。

旅先で夜19時を過ぎた頃、暗い夜道で思いがけず怪我をしてしまいました。痛む傷口を押さえながら滞在先のホテルのフロントに相談し、夜間に処置をしてくれる病院を探してもらったのですが、ここからが大変でした。都市部であれば比較的スムーズに見つかるはずの夜間診療先が、なかなか見つからないのです。電話を何軒かけても断られたり、専門の外来が不在だったりと、受入可能な救急医療機関が見つかるまでにかなりの時間を要しました。

不安と痛みの中でようやく見つかった救急センターで処置を受けたとき、心から胸を撫で下ろしたのを覚えています。幸いだったのは、その救急医療機関が外来専門病院と併設されていたことです。夜間に救急で応急処置をしていただいた内容がスムーズに引き継がれ、後日、併設されている外来の外科医に怪我の経過や処置状況をしっかり確認してもらうことができました。

この経験により、「都市部と地方における医療インフラの違い」を、痛感しました。

東京都内と地方の「医療アクセス」のギャップ

東京都内に暮らしていると、医療へのアクセスがいかに恵まれているかに気づきにくいものです。都内であれば、徒歩圏内にかかりつけのクリニックがあり、車やタクシーで10分も走らせれば、夜間や休日でも対応してくれる救急病院が複数存在する地域が多いです。全国的にも、東京都は救急搬送を受け入れる医療機関の数が最も多い地域です。

一方で、地方へ行くと状況は一変します。救急医療体制は広域でカバーされていることが多く、「救急」で迅速に診てもらえる病院が、住まいからすぐ近くにあるとは限りません。

ここで問題になるのは、命に別状がある超緊急事態(救急車を呼ぶべき事態)だけではありません。たとえば、次のようなシチュエーションです。

・転倒して傷口の出血がなかなか止まらない。

・休日の夜間に突然の高熱が続き、下がらない。

・身体の特定の部位の痛みが徐々に強くなっている。

救急車を呼ぶべきか迷うものの、自分自身や家族の不安が極限まで大きくなっている状態。そんなとき、「今すぐ医師に診てもらいたい」と思っても、近くに受入病院がないと精神的にも肉体的にも非常に追い詰められます。

移住先選びの新しい新常識：「車で10分」の安心感

地方移住を成功させるためには、憧れや日々の利便性だけでなく、「万が一のとき」の備えを住居選びの段階から組み込んでおくことが重要です。

住まいを探す際は、以下の問いをぜひ自分自身に投げかけてみてください。

「自分が突然倒れたとき、大きな怪我をしたとき、すぐに駆け込める医療機関はあるだろうか?」

特に狙い目となるのは、「救急センターが併設されており、かつ普段の外来診療(内科・外科など)も行っている総合病院から車で10分圏内」のエリアです。

このような医療機関が近くにあれば、夜間や休日に突然のトラブルに見舞われても迅速に応急処置を受けられます。さらに、後日あらためて外来を受診する際も、救急時のカルテや処置内容が引き継がれているため、安心して経過観察や本格的な治療を任せることができます。

まとめ：最高の移住生活は「安心の土台」があってこそ

のどかな風景、美味しい食べ物、温かい地域コミュニティ―など、地方移住には素晴らしい魅力がたくさん詰まっています。しかし、それらの魅力を心から楽しむことができるのは、健康と安全という「確かな安心の土台」があってこそです。

東京と同じ感覚で「病院なんてどこにでもあるだろう」と思い込まず、住居を決める前の現地調査(内見)の際には、ぜひ近隣の救急・総合医療機関へのアクセスや所要時間をチェックしてください。「車で、10分で駆け込める安心感」は、あなたの地方暮らしをより豊かで揺るぎないものにしてくれるはずです。